Witte rook op komst in Anderlecht, B-aandeelhouder Davignon: “Kapitaalsverhoging in september”

ANDERLECHTHet zou een opluchting betekenen. B-aandeelhouder Etienne Davignon garandeert dat de langverwachte kapitaalsverhoging bij Anderlecht in september uitgevoerd wordt. Andere betrokkenen bevestigen die info off the record.

Het gezond verstand lijkt dan toch te gaan zegevieren. Begin deze week verklaarde B-aandeelhouder Etienne Davignon dat er “geen hoogdringendheid” was om de kapitaalsverhoging door te voeren. Die moest normaal gezien eind juni al bekrachtigd worden, maar toen kwam er geen Algemene Vergadering. Dat Anderlecht sindsdien Albert Sambi Lokonga, en eerder al Jérémy Doku, verkocht voor miljoenen, deed Davignon verkondigen dat er voldoende middelen waren voor de korte termijn, en er dus geen haast was.

Die woorden zorgden voor rollende ogen in het Lotto Park, waar het klonk dat de kapitaalsverhoging wél dringend was. Anderlecht had, met het engagement van de aandeelhouders in het achterhoofd, beloftes gemaakt aan onder meer de Pro League en de UEFA. Kon de recordkampioen die niet waarmaken, dan waren sancties niet uitgesloten, maar zo ver lijkt het nu dus niet te komen.

Volledig scherm Etienne Davignon. © Photo News

“We gaan de kapitaalsverhoging doorvoeren in september”, aldus Davignon, en dat voornemen wordt bevestigd door meerdere andere betrokkenen. “Het moet wel, want we willen geen straffen voor de club. Ik heb gehoord dat er paniek was, maar ach, dat was sowieso niet nodig, hoor. We hebben nooit de intentie gehad om geen inspanningen te leveren voor de toekomst van Anderlecht.”

Het oorspronkelijke plan was dat eigenaar Marc Coucke 37 miljoen euro aan schulden zou omzetten in kapitaal. Daarnaast was er eind april een akkoord om 25 miljoen euro aan vers geld in de club te pompen. Davignon: “Of we het nu op die manier zullen doen, moeten we samen bespreken. We moeten verschillende parameters bekijken, zoals bijvoorbeeld ook de Europese uitschakeling. Die was jammerlijk.”

Anderlecht loopt in Europa een boel centen mis. Mits kwalificatie voor de groepsfase van de Conference League haalde het bijna 3 miljoen euro binnen. Paars-wit berekende dat het in totaal zeker 6 miljoen euro kon verdienen, die inkomsten waren meer dan welkom. Net als de kapitaalsverhoging. Davignon: “Maar jullie mogen gerust zijn, het komt snel in orde.”

Volledig scherm Coucke en Vandenhaute. © Photo News