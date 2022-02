‘Wisselkoning’ Kompany vervangt váák bij Anderlecht, maar ook met succes (tot spijt van sommige spelers)

Spaargids.be Doe je liever geen bankzaken in een app? Zoveel kan je besparen met de universele bankdienst

De tarieven voor niet-digitale bankdiensten gaan bij veel banken al jaren in stijgende lijn. Om de digitale kloof te verkleinen en bankverrichtingen toegankelijker te maken, voerden bankenkoepel Febelfin en de federale overheid de universele bankdienst in. Voor maximaal 60 euro kan je volgens die formule een pakket verrichtingen uitvoeren. Wie haalt er voordeel uit en is het altijd de goedkoopste oplossing? Spaargids.be zocht het uit.

23 februari