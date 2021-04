Wij namen taart mee naar persconferentie van (bijna) jarige Kompany: “Match tegen Club zit al maanden in m’n gedachten”

AnderlechtÉcht vieren zal Vincent Kompany pas doen als het ticket voor play-off 1 binnen is. Maar onder het mom ‘je bent maar één keer jarig’ namen wij toch taart mee naar de persconferentie in aanloop naar de topper tegen Club Brugge van zondag. De T1 van RSCA blaast morgen 35 kaarsen uit.

Een fotograaf vroeg Kompany of hij de taart even wilde optillen voor de foto. “Pas op, mannen. Ik ben goed met de voeten, niet met m’n handen”, lachte hij.

‘t Kan dubbel feest worden voor Kompany dit weekend. Morgen, zaterdag, viert de ex-Rode Duivel dus z’n 35ste verjaardag. En als alles meezit, kan paars-wit zich dit weekend ook verzekeren van een ticket voor play-off 1. Daar ligt uiteraard ook Kompany’s prioriteit, zo zei hij zonet. “Bedankt voor de taart. Maar ik ben eigenlijk enkel bezig met zondag.”

Nog twee wedstrijden heeft Anderlecht, maar de komende opdracht is dus niet de simpelste. “Als ik kon kiezen, dan zou ik het liefst tien keer na elkaar tegen Club willen spelen”, blikte Kompany vooruit. “Uit die matchen leren mijn spelers gewoon het meest. Progressie boeken ze sowieso, zelfs als ik me elke dag als clown zou verkleden op training. Mijn taak is om hun groeiproces te versnellen. En natuurlijk besef ik dat in deze fase de punten het belangrijkste zijn.”

Uitdaging

Kompany noemt de topper “een mooie uitdaging”. “We hebben er gewoon zin in. Dat zag ik ook op training. Of de kloof kleiner geworden is dan eerder dit seizoen (toen RSCA kansloos met 0-3 verloor op Jan Breydel, red.)? Dat zal moeten blijken op het veld.”Kompany gaf wel aan dat de match al maanden door z'n hoofd spookt. “Ik wil kunnen antwoorden na die 0-3. Pas op, die nederlaag was makkelijker te verteren dan pakweg die tegen Kortrijk. Omdat Club toen gewoon te sterk was.”

Anderlecht tankte vertrouwen met de ruime zeges tegen Zule Waregem en vooral Antwerp. Maar dat dit het ideale moment is om Club te treffen, wilde Kompany niet gezegd hebben. “Anderlecht-Club is áltijd speciaal. Ik kan met inbeelden dat de spelers van Club extra gemotiveerd zullen zijn, ondanks hun grote voorsprong. Wel, wij ook. Als trainer is het makkelijker om op te bouwen naar zo’n match. Iedereen is automatisch scherper en meer geconcentreerd.”

Verder bevestigde Kompany dat z’n kern fit is. “Klopt, en daarmee geef ik waarschijnlijk al meer info dan mijn collega in Brugge. Iedereen is klaar, op Hendrik Van Crombrugge en Hannes Delcroix na, uiteraard.”

Het ging tot slot ook even over Anthony Vanden Borre. Die herpakte zich. ‘VDB’ traint weer mee met de U21 en stelt zich professioneel en nederig op. “Anthony is Anthony. Er zijn dingen die nooit veranderen”, zei Kompany. “Ik ben opgegroeid met hem en ik ken hem goed genoeg. Ik zeg het opnieuw: Anthony is Anthony. Of we nog plannen met hem hebben? We hebben een kern van 35 spelers en hij zit er niet bij. Laat ons nu vooral aan de match tegen Club denken.”

