Waarom split met Luc Nilis zowel voor Anderlecht als clubicoon pijnlijk is

Anderlecht Fans zetten Kompany en co op scherp: "Winnen is enige optie"

26 november Jubileum voor Vincent Kompany. De ex-verdediger zat gisteren exact honderd dagen in het zadel als coach van Anderlecht. Supportersvereniging Mauves Army trakteerde hem op... een opvallend spandoek. Langs het trainingsveld waar de A-kern trainde op het oefencomplex in Neerpede, werd een banner gehangen met een duidelijke boodschap. "Vincent, je weet hoe belangrijk deze wedstrijd is", klonk het. "Enkel een overwinning is mooi." Anderlecht ontvangt zondag Standard in het Lotto Park, een match die gevoelig ligt bij de fans. In de stand heeft RSCA twee punten minder dan de Rouches. (TLB)