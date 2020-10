Waarom Kompany zich laat bijstaan door volleybalsuccescoach Vande Broek: “Inspirerende gesprekken over coaching”

Gert Vande Broek weet nog tot op de dag exact wanneer Vincent Kompany hem voor het eerst contacteerde: 23 mei 2019. De 53-jarige Limburger zat toen als bondscoach van de Yellow Tigers op de Volleybal Nations League in Bulgarije. Het is maar één van de petjes die Vande Broek draagt, want hij is ook prof op de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen aan de KU Leuven. En tot een jaar geleden was hij nog trainer van volleybalclub Asterix Kieldrecht en kabinetschef van voormalig Vlaams Sportminister Philippe Muyters (N-VA) – twee navelstrengen die hij nog niet hele­maal heeft doorgeknipt. Hij weegt nog op het sportbeleid als consultant in de taskforce Topsport van Sport Vlaanderen en is sportief adviseur bij Asterix.