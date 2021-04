Vroeger deel van het probleem, nu verantwoordelijk voor de oplossing: “Marc heeft altijd voor de lange termijn gekozen bij Anderlecht”

Anderlecht EK wat verder weg: zit seizoen Van Crombrugge (RSCA) erop?

31 maart Anderlecht stuurde vanavond slecht nieuws de wereld in over Rode Duivel Hendrik Van Crombrugge (27). De doelman kende een terugslag in zijn revalidatie van zijn rugblessure, waardoor de kans bestaat dat hij dit seizoen niet meer in actie komt. Het EK lijkt zo weer wat verder weg.