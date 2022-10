Voorzitter RSCA-supportersclub had gehoopt op exit van Mazzu: “We hebben nog nooit zo diep gezeten”

“Zeven keer verloren in dertien wedstrijden. Er staan elf losse flodders op het veld. Het is de taak van de trainer om er een geheel van te maken, maar dat kan blijkbaar niet”, zucht Nico Deraedt, lid van de Fanboard van Anderlecht en voorzitter van supportersclub Purple Poppies. “Ik had gehoopt dat Mazzu na gisteren zou moeten vertrekken. Maar nu blijven we aanmodderen. Er moet iets gebeuren, want dit wordt anders een heel troosteloos seizoen. Het wordt voorlopig zelfs bikkelen om play-off 2 te halen.”

Mazzu kan niet het beste uit de spelers halen, vinden de Anderlecht-supporters. “De kwaliteit is wat minder, maar hij hanteert met zijn 3-5-2 een verkeerd systeem. We hebben geen lopende spelers en er is te weinig duelkracht. Dan kan je beter terugvallen naar wat Kompany jaren had voorbereid. Hij was de juiste man op de juiste plaats, maar moest vertrekken omdat de derde plaats niet voldoende was.”

Deraedt legt de schuld ook bij het bestuur. “Wouter Vandenhaute wilde Mazzu per se als trainer. Ik stel zijn capaciteiten niet in vraag. Maar als je voor hem kiest, moet je spelers aankopen die passen in zijn systeem. Dat spandoek (“In 5 maanden hebben jullie 3 jaar verprutst”, red.)? Een initiatief van de Mauves Army, maar ik was er wel van op de hoogte. Dat was een verwijzing naar de tweet van Marc Coucke (“Hoe op 1 week een heel seizoen om zeep te helpen”, schreef hij na de verloren bekerfinale en valse start in play-off 1, red.) en ook naar het werk van Kompany, die drie jaar lang iets had opgebouwd.”

“Ik denk niet dat we ooit al zo diep hebben gezeten. We hebben nog wel slechte seizoenen gekend. Zoals in het begin van de jaren 2000. Toen liep het ook heel wat minder, maar kwam er tenminste nog iets op de mat. Onbegrijpelijk dat er na gisteren niks is gebeurd...”

Bekijk. Samenvatting Zulte Waregem-Anderlecht