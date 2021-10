Voormalig Anderlecht-assistent Craig Bellamy openhartig over depressie en vertrek bij paars-wit: “Mijn dochtertje herkende me niet, waarop ik begon te huilen”

Het ging Bellamy nochtans voor de wind als trainer. In 2019 begon hij als beloftencoach bij Anderlecht, waar hij op voorspraak van Vincent Kompany arriveerde. De twee kenden elkaar van bij Manchester City. Bellamy maakte indruk en vervoegde afgelopen zomer de staf van Kompany als assistent. Alleen ging het achter de schermen bergaf met de gewezen spits, die al jaren vecht tegen depressies.

Na de 7-2-overwinning tegen KV Mechelen kondigde Kompany op de persconferentie aan dat Bellamy Anderlecht verliet. “Het monster, dat hij twee jaar lang onder controle had, heeft weer toegeslagen. We moeten hem de kans geven om vandaag, en niet morgen, weer gezond te worden.”

Bijna een maand na zijn vertrek praat Bellamy nu openhartig over zijn depressie. Het missen van zijn familie tijdens de coronapandemie eiste zijn tol. “In augustus 2020 kon ik maar kort afreizen naar mijn gezin in Cardiff voor de verjaardag van mijn dochtertje, Orla, die één jaar werd. Er was een feestje. Ik hield mijn armen open, maar Orla kwam niet naar me toe. Ze herkende me niet. Logisch, ze had me nog maar enkele keren gezien. Ik was geen deel van Orla’s leven. Als ik dichter bij haar kwam, gaf ze geen kik. Met andere familieleden had ze een veel betere band. Het ging zo ver dat ik haar minder aandacht gaf, omdat het anders toch gênant zou worden. Ik ben weggegaan en begon te huilen. ‘Wat moet ik doen? Loop ik weg en kom ik nooit meer terug? Ga ik terug naar Anderlecht om hen weer te verlaten?’”

Volledig scherm Bellamy met Kompany. © Photo News

Bellamy, die in het centrum van Brussel alleen in een flat woonde, hield van zijn job bij Anderlecht, zo benadrukt hij. “Samenwerken met ‘Vinny’ was een openbaring. Hoe hij met mensen omgaat, beslissingen maakt... Een nieuwe wereld ging voor me open. Samen werkten we héél hard - wel 12 tot 14 uur per dag.”

Toch beleefde Bellamy mentaal niet zijn beste periode. Zo vertelt hij over de kerstperiode van 2020: “Ik werd heel angstig. En het werd alleen maar erger. Toen ik met Kerstmis naar huis ging, dacht ik: ‘Waarom hebben we Orla op deze wereld gebracht, een wereld vol onzekerheid.’ Ik werd alsmaar asocialer.”

Terug in Brussel na de winterstop voelde hij zich eenzaam - bezoek was uit den boze wegens Covid. Hij miste zijn familie, en in het bijzonder zonen Ellis (24) en Cameron (20), tienerdochter Lexi en baby Orla. “Op een bepaald moment probeerde ik te leven zoals in mijn jeugd, toen ik voetbalde bij Norwich. Ik wilde alle gevoelens afblokken. ‘Vergeet me, ik kom niet meer terug. Dat is ook beter voor de baby’, dacht ik. Ik heb die mindset een maand aangehouden, maar wist dat het niet oké was. Zo zit ik niet in elkaar. Ik ben een man met emoties en besefte dat ik er moest zijn voor Orla. Ze moest een vader hebben die er voor haar is en die van haar houdt.”

Volledig scherm Craig Bellamy © Photo News

Bellamy voelde zich schuldig, depressief en kende ook slaapproblemen. Na de zege tegen Mechelen vorige maand besloot hij dat het genoeg was geweest. “Vinny wist wat eraan kwam. Hij had me gezegd dat ik moest doen wat goed voor me was. Het was wel moeilijk om hem en Anderlecht te verlaten. Sportief manager Peter Verbeke toonde me een driejarig contract dat ze me wilden aanbieden. Als ik terug naar Anderlecht wil, zal dat contract klaarliggen, zei hij. Dat betekent heel veel voor me.”

Bellamy is nu een maand in Cardiff en probeert zichzelf terug te vinden. “Men is veel opener over mentale gezondheid. Eén op vier mensen kampt in hun leven wel eens met mentale problemen. Dit is geen taboe meer. Het is geen zwakte, het is normaal om het soms moeilijk te hebben.”

“Wat nu? Ik heb een pauze nodig. Ik moet tijd spenderen met de mensen die veel voor mij betekenen. ‘Family first.’ Er zijn belangrijkere dingen dan voetbal. Ik mis het trainerschap wel. Wanneer ik terugkeer, is niet duidelijk, maar heb wel de juiste beslissing gemaakt door een stap achteruit te zetten. Op veel vlakken voel ik me weer de gelukkigste man op aarde. (glimlacht) Als ik mijn armen nu open, komt Orla wel naar me toe.”

Volledig scherm © Photo News

