Vlap wil vertrekken, voor RSCA is transfer geen must

AnderlechtMichel Vlap (23) wil weg bij Anderlecht, nadat hij zaterdag met de reserves moest spelen. RSCA is bereid mee te werken, maar niet aan eender welke voorwaarden: een exit is geen must.

Het was gisteren vruchteloos zoeken naar Michel Vlap aan Den Dreef: de Nederlander haalde, net zoals tegen Beerschot, andermaal de selectie niet. In plaats van tegen OH Leuven te spelen moest Vlap zaterdagmiddag aantreden met de reserves tegen Lierse Kempenzonen. Hij deed ruim een uur mee, paars-wit verloor met 2-1.

Voor Vlap is de maat stilaan vol. De aanvallende middenvelder, in 2019 overgekomen van Heerenveen voor ongeveer zeven miljoen euro en vorig seizoen goed voor tien doelpunten, was na een moeilijke start gebrand op speelminuten in januari. Dat Vincent Kompany hem, ondanks het vertrek van Percy Tau en de blessure bij Yari Verschaeren, toch passeerde, is weinig bemoedigend voor de toekomst van Vlap bij Anderlecht. Dat heeft hij zelf ook zo begrepen: Vlap en zijn omgeving zien geen perspectief meer, hij wil nog deze wintermercato vertrekken.

Volledig scherm Vlap in de tribunes bij de beloften. © Photo News

Huurdeal?

Voor Anderlecht is het simpel: Vlap moet niet weg, gezien de drukke kalender en een resem afwezigen door corona nooit uit te sluiten is. Enkel als er zich een oplossing aandient die voor alle partijen beter is, wil RSCA meewerken aan een overgang. In het Lotto Park houdt men geen rekening met een definitieve transfer - niemand zal een forse som bieden -, maar als er een aantrekkelijke huurdeal op tafel komt, wil de club wel praten.

Vincent Kompany bleef gisteren voor de match op de vlakte over zijn keuze. “Ik beslis op basis van de trainingen”, klonk het. De coach verwacht meer inzet, verbetenheid, positivisme en professionalisme van Vlap, maar vertelde tegelijk dat er niks gebroken is. “Ik ben geen trainer die spelers snel afschrijft.” Je kunt het Vlap evenwel niet kwalijk nemen dat hij het wel zo aanvoelt: hij was er nu al twee keer op rij niet bij.

In Nederland beweert men dat er interesse is. Op Anderlecht heeft men nog niks concreets vernomen. (PJC/TLB/KDC)

Volledig scherm Vlap. © Photo News