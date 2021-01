Vlap over Nmecha die hem penalty gunt: “Heel mooi, het zegt ook veel over hem”

Michel Vlap opende zijn rekening voor Anderlecht dit seizoen en de Nederlander was daar maar wat blij mee. “Dit was een lekkere avond, ik denk dat we doorgegaan zijn waar we vorige week in het eerste half uur aan begonnen waren. Heel lekker als je overtuigend kan winnen dan. Die kans in het begin van de match? Ik kreeg de bal uit de draai en wilde ‘m weer in die hoek plaatsen, maar hij ging er net naast. Jammer, een beetje meer naar links en het was goal geweest. Maar da’s voetbal.”

“Dat Nmecha me die penalty gunt? Da’s heel mooi, het zegt veel over hem ook. En het was erg bevrijdend voor mij. Hij wist dat ik ‘m graag wou nemen, hij ziet ook dat ik hard werk. Ik moest even wachten op die goal, maar ‘t is lekker dat ik nu die kans krijg. Ik ben blij dat we gewonnen hebben. Ook in de tweede helft kregen we nog kansen, onder meer toen Cis doorkwam en ik vrij stond. Maar we hebben heel veel kansen gecreëerd en ik denk dat we tevreden mogen zijn met 3-0. Zeker tegen Charleroi, want da’s een sterke tegenstander.”