Vlap heeft een probleem: Tau meteen in basis, Nederlander lijkt nu pas derde in de pikorde

Voetbal Kuharevych op zucht van RSCA: “Deal is begin van mooie relatie”

18 december Wellicht begin januari zullen Anderlecht en Rukh Lviv communiceren over de transfer van Mykola Kuharevych (19). De onderhandelingen zitten in de laatste rechte lijn. De spits krijgt een meerjarig contract en sluit in de zomer aan. In lokale media liet de preses van Lviv optekenen dat Anderlecht ook oefenduels tegen Lviv zal spelen. "Deze deal is het begin van een mooie relatie", klonk het.