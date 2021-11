Vincent Kompany: “We zijn béter dan vorig seizoen, nu moet zich dat ook uiten in de resultaten”

AnderlechtJe moet het Vincent Kompany wel nageven: zelfs in wat een moeilijke periode is voor Anderlecht blijft hij alle vragen met de glimlach pareren. Zo ook voor KV Kortrijk, een match die gewonnen moet worden na de nederlaag op Antwerp: “We hebben collectief zin om iets recht te zetten.”

“De nederlaag tegen Antwerp is een bijkomende motivatie richting KV Kortrijk”, begon Vincent Kompany. “We hebben allemaal zin om iets recht te zetten - zo zitten voetballers in mekaar. Het is fair dat er analyses komen over het gebrek aan resultaten. Mijn doel is om daar iets aan te doen.”

Kan dat met een ander systeem? Sommige waarnemers en spelers vinden de 4-2-2-2-formatie geen garantie op succes. “Ik stel dialoog heel erg op prijs”, aldus Kompany. “Als er jongens met vragen zitten, weet ik dat ze naar me toe zouden stappen.” Hij liet in het midden of dat ook effectief gebeurd is. Wat hij wel nog zei: “Ik ben heel flexibel wat betreft het systeem, ik ben daarin heel open. Ik houd alleen vast aan mijn principes.”

Wat ook soms te horen valt: Kompany verlangt te veel van zijn spelers. “Het is niet te complex”, pareerde hij. “Ja, ik werk enorm op de details, ik communiceer naar elk individu wat moet gebeuren. We zitten in het moderne voetbal, je moet daarin mee. De spelers pikken dat wel op.”

De druk op Kompany en Anderlecht neemt toe. De coach haalde de schouders op. “Ik leg mezelf sowieso veel druk op. Intern is het rustig. Het is teamwork, we werken samen om Anderlecht te herlanceren. Het bestuur en ik, wij gooien mekaar zelden of nooit verwijten naar het hoofd. We blijven kritisch, maar tegelijk objectief. Ik besef dat ik niet bij Anderlecht zit omwille van mijn mooie ogen of mijn naam. Ik heb een verantwoordelijkheid. Dat is voetbal.”

Kompany sloot af met: “We zijn als ploeg beter dan vorig seizoen. Het spel is ook beter. Nu moeten de resultaten volgen. Maar ik ben ervan overtuigd dat je op het einde staat waar je hoort te staan. Het enige dat wij kunnen doen, is keihard blijven werken.”

Murillo is geschorst tegen KV Kortrijk.

