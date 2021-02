Vincent Kompany, ‘the day after’: “Als wij de basisprincipes begrijpen, dan zijn we een goeie ploeg”

Anderlecht‘t Werd een kort nachtje voor Vincent Kompany na de bekerwinst tegen de buren van Union. De focus van de T1 was echter al verhuisd richting Cercle Brugge, zowel zondag als in de kwartfinale van de Croky Cup de tegenstander van paars-wit. “Of ik een moeilijke match verwacht? Zijn er al makkelijke geweest dan?”

De match in het Joseph Marienstadion leverde Kompany alvast geen grote bijkomende personeelszorgen op, zo zei hij. “Het is de dag na een match altijd wat afwachten, maar normaal is iedereen fit voor zondag. Op Yari (Verschaeren, red.) en Hendrik (Van Crombrugge, red.) jammer genoeg.”

Anderlecht zit in de goeie flow, na de zeges tegen Genk en Union. Al lag volgens Kompany het ‘kantelpunt’ al vroeger in het seizoen. “Voor mij was dat eerder na de thuismatch tegen KRC Genk (RSCA won in december met 1-0, red.). Sindsdien hebben we op vlak van intensiteit een constant niveau gehaald. Weinig kansen weggegeven, ook, élke match. En zelf veel gecreëerd. Dat zijn cruciale dingen voor mij, al is het resultaat natuurlijk prioritair. Zeker in deze fase van het seizoen. Maar we krijgen sinds de thuismatch tegen Genk áltijd meer kansen dan onze tegenstander.”

Volledig scherm © BELGA

Tegelijk herhaalde Kompany dat de zeges hem niet plots euforisch maken. “Als wij de basisprincipes begrijpen, dan zijn we een goeie ploeg. Met onze intensiteit maken we het lastig voor de tegenstanders. Maar als we geen loopacties in de rug maken of aan honderd procent intensiteit spelen, zijn we een gewone ploeg. Ik ben dus zeer tevreden, maar blijf voorzichtig.”

Ook richting zondag. Dan treft Anderlecht het Cercle Brugge van Yves Vanderhaeghe, met wie Kompany nog samenspeelde bij RSCA. “Of ik een moeilijke match verwacht? Zijn er al makkelijke geweest dan? (lacht) Nee, maar ik ben heel erg geconcentreerd op mijn ploeg. Ook omdat Cercle moeilijk om in te schatten. Yves heeft maar net overgenomen, gewisseld van systeem en hij leert zijn groep waarschijnlijk nog kennen. Als je te hard gaat focussen op de tegenstander, dan maakt je misschien de fout dat je je op het verkeerde concentreert. De match tegen Union was er één in moeilijke omstandigheden, maar zondag moeten we er uiteraard weer staan.”

Volledig scherm © BELGA

