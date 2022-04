Vincent Kompany laconiek over vermeende interesse van Burnley: “Eindelijk wat geruchten. Het is de eerste keer”

RSC AnderlechtDe bookmakers in het Verenigd Koninkrijk nemen de kandidatuur van Vincent Kompany (36) bij Burnley alvast serieus. Bij de Engelse degradatiekandidaat zijn ze er echter nog niet uit op wie zij straks willen inzetten. Hun eerste bekommernis: het behoud afdwingen in de Premier League.

Bij Burnley FC lossen ze niets over hun jacht op een nieuwe trainer. Ook niet off the record. De lek was ook niet afkomstig uit het kamp van Vincent Kompany.

Op basis van een goeie bron dropte The Telegraph gisterochtend een exclusief nieuwtje op zijn website – voor de papieren krant had het wellicht te weinig gewicht. Vincent Kompany is volgens de Britse krant één van de namen die bij Burnley op tafel ligt. Naast Wayne Rooney, momenteel aan de slag bij Derby County, Chris Wilder, ex-coach van Sheffield United en nu bij tweedeklasser Middlesbrough, en Carlos Carvahal, trainer van het Portugese Braga.

Het zijn ook allemaal trainers die gokkantoor SkyBet op 17 april, één dag na het ontslag van Burnley-coach Sean Dyche, opnam in zijn noteringen. In het Verenigd Koninkrijk kan je in het voetbal zowat op alles gokken. Op transfers, op trainersontslagen en ook op nieuwe aanstellingen. Wie twee weken geleden een gok waagde op Wilder maakte kans op 2,5 keer zijn inzet. Met Kompany kon je toen 4,5 keer je geld terugverdienen. Met Rooney vijf keer.

Quote Eigenlijk reageer ik er niet op. Ik focus op zondag. Ik wil graag mijn contract hier uitdoen, zeker als we volgend jaar nog een betere ploeg kunnen bouwen. Vincent Kompany

Ook Betfair, een ander gokkantoor, pushte de voorbije dagen de naam van Kompany via artikels op de website van tabloid The Sun. Zonder dat er veel geruchten circuleerden over de nieuwe Burnley-trainer werden de noteringen woensdag bijgesteld. Bij SkyBet was Kompany donderdag plots de topkandidaat. Geen vierentwintig uur later verscheen zijn naam voor het eerst in een redactioneel artikel. Geest uit de fles.

Ontkennen? Dat ook weer niet

Bij Anderlecht wisten ze niks van een toenaderingspoging. Vincent Kompany mocht het zelf uitleggen op zijn persconferentie.

“Eindelijk wat geruchten”, zei hij met een grijns. Zou hij cynisch zijn geweest? “Dat is de eerste keer. Eigenlijk reageer ik er gewoon niet op. Ik ben zodanig gefocust en gedreven door wat er zondag moet gebeuren. Ik heb, zeker na Union, niet de pretentie om de coach uit te hangen die in de belangstelling staat van veel clubs. Ik wil gewoon zondag winnen. Ik wil alleen zeggen: ik ben nu twee jaar coach. Natuurlijk gebeurt het dat mensen eens informeren of mij eens bellen. Ik ben iemand die heel privé is, dus meestal ontstaan er rond mij nooit geruchten. Maar als dat een keer gebeurt, dan is dat zo.”

Volledig scherm Vincent Kompany. © BELGA

Waarop hij ook duidelijk liet voelen dat hij weet hoe het er in Engeland aan toe gaat. De verwevenheid tussen gokkantoren, de waterval aan (transfer-)geruchten en zijn media.

Een ontkenning kwam er wel niet. Kompany: “In deze industrie worden er namen genoemd. Het toeval wil dat ik vorige week in Engeland was voor de prijs (hij werd opgenomen in de Hall of Fame van de Premier League, red.). Misschien hebben er toen mensen het idee gehad om massaal op mij te beginnen gokken. Het is gewoon normaal dat er interesse links of rechts is, maar hoe ik ermee om ga is om: A) me er niet mee bezig te houden. En B) me focussen op Anderlecht. Ik wil graag mijn contract hier uitdoen, zeker als we volgend jaar nog een betere ploeg kunnen bouwen.”

Profiel klopt

Burnley vecht in de Premier League een tweestrijd uit met Everton om de degradatie. Onder interimcoach Mike Jackson haalden ze 7 op 9, maar zekerheid over de redding is er nog lang niet. Voor volgend seizoen hoopt voorzitter Alan Pace een jonge, moderne trainer te strikken, die ook thuis is in data. Kompany past binnen dat profiel. Burnley is wel een bouwwerf. Onder Dyche speelden The Clarets redelijk traditioneel Engels voetbal. Met veel overgave.

De kleine club, op een uurtje van Kompany’s oude thuis Manchester, draait op een budget van zo’n 150 miljoen euro. 85 procent van zijn inkomsten vloeien voort uit tv-gelden.

