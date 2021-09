Vincent Kompany heeft slecht nieuws na ruime zege: “Craig Bellamy worstelt met depressie”

“Craig was voor ons een unieke coach en persoon”, vertelde Kompany. “Hij is voor ons heel belangrijk geweest in de ontwikkeling van jongens als Doku, Verschaeren, Sambi, enzovoort. Maar nu is het monster van de depressie opnieuw daar. We moeten Craig de tijd geven om volledig te herstellen. Hij had zichzelf een datum vooropgesteld en heeft die niet gehaald. Gezondheid staat boven voetbal. Onze deur zal altijd openstaan voor hem.”