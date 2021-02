Vincent Kompany haalt nóg vijf jongeren bij de A-kern: “We geloven in hen”

HLN Drive Een laadpaal thuis: dit is het volledige kosten­plaat­je

8 februari De elektrische wagen wordt steeds populairder. Wie zijn elektrische wagen al eens via een gewoon stopcontact heeft geladen, weet dat dat nogal traag gaat. Een laadpaal of wallbox bij je thuis is dan ook geen overbodige luxe. Maar hoeveel kost zo’n installatie? HLN Drive ging op onderzoek.