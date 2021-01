Vincent Kompany: “Er zijn geen excuses, morgen spelen we met 200 km/u”

AnderlechtAls Anderlecht nog uitzicht wil houden op play-off 1, dan is het morgen verplicht om in Moeskroen met de volle buit aan de haal te gaan. En dat terwijl RSCA op verplaatsing net geen goede resultaten kan voorleggen. Trainer Vincent Kompany wanhoopt evenwel niet: “Mocht het spel buitenshuis slechter zijn dan thuis, dan zou me dat verontrusten. Maar dat is nu niet het geval.”

23 oktober 2020, zo lang is het al geleden dat Anderlecht buitenshuis nog eens kon winnen. En hun resultaten in het nieuwe jaar zijn in dat opzicht niet echt veelbelovend: verloren in Leuven (1-0) en verloren in Eupen (2-0). In drie van hun matchen in 2021 kwam paarswit bovendien niet tot scoren. Als Anderlecht morgen in Moeskroen het tij wil keren, dan moet het toch trefzekerder voor de dag komen dan zaterdag tegen Waasland-Beveren waar 28 doelpogingen niet één goal opbracht.

“Ik ging ervan uit dat we tegen Waasland-Beveren veel kansen zouden krijgen," zei trainer Vincent Kompany. “En ik ga ervan uit dat we morgen tegen Moeskroen aan minder kansen zullen komen, maar hopelijk scoren we toch meer. Voor de spelers individueel is het belangrijk dat die goals vallen maar op training zie ik dat de jongens het kunnen. Het is gewoon een kwestie van tijd. Dat vraagt van mij een mengeling van begrip en de druk hoog houden. Ze moeten snel progressie maken in de afwerking.”

Volledig scherm Kompany met Diaby. © BELGA

Vraag is of Kompany voor een systeem met twee spitsen zal opteren, met aanwinst Diaby en Nmecha. “Twee of drie spitsen... dat is een vraag van animatie. Als ik Diandy of Dauda op de 10 zet, dan is dat meer aanvallend ingesteld; zet ik Cullen, dan is het defensiever en kies ik voor Vlap of El Hadj, dan is het een mix van de twee. Ik kan veel verschillende profielen uitspelen in ons systeem maar belangrijk is dat de spelers begrijpen hoe ze moeten bewegen op het veld.”

Kompany wil in elk geval niet afwijken van zijn principe: “We gaan vol voor de aanval. Maakt niet uit hoe het terrein er bij ligt - er mag 18 cm sneeuw liggen voor mijn part - maar er zijn geen excuses: we gaan spelen met 200 km/u.”

Larsen, Trebel en Sambi

Voor nieuwkomer Jacob Bruun Larsen komt een basisplek nog te vroeg, maar voor de Deen zal wel deel uitmaken van de selectie. “Fysiek is hij in orde, maar hij ontbreekt nog matchritme. Je kan van hem niet verlangen dat hij al 90 minuten voluit kan gaan, maar hij is een spelers met heel veel talent die al op jonge leeftijd in de Bundesliga bij Dortmund belandde. Hij kan een meerwaarde brengen maar hij heeft nog wat tijd nodig om te integreren. Ik wil niet wanhopig zijn door een goede speler zomaar te zetten, ik moet ervoor zorgen dat hij op topniveau kan presteren.”

Met Adrien Trebel en Albert Sambi Lokonga gaat het de goede richting uit. “Trebel traint met het team mee en is normaal hersteld van zijn blessure. Ik moet nu nadenken hoe we hem het best kunnen re-integreren want hij was toch een tijdje weg. En ook bij Sambi zijn de tekenen goed, maar ik wacht eerst de laatste training af.”

Volledig scherm Trebel op training. © Photo News