Vincent Kompany en Anderlecht met vertrouwen naar topper tegen Club: “Een punt interesseert me zondag niet”

Twaalf op twaalf voor Club, twaalf op twaalf voor Anderlecht. En dus kruisen zondag in het Jan Breydelstadion twee ploegen in vorm de degens. “Het is goed dat deze topper nog voor Nieuwjaar valt”, vindt Vincent Kompany. “Beide clubs kunnen er nu naartoe leven met het gevoel dat er kansen liggen.”

Maar toch kan Kompany er niet omheen. Voor het eerst sinds hij coach is, wordt RSCA minder als underdog gezien tegen de landskampioen. Dat verandert evenwel niets aan de manier waarop Kompany toeleeft naar de topper. “Anderlecht gaat altijd naar Brugge om te winnen. Een punt interesseert mij niet. En spelen in een stijl die niet die van Anderlecht is evenmin. Vorig seizoen zei ik exact hetzelfde, maar toen leken mijn uitspraken meer van de pot gerukt (lacht). Uiteindelijk waren het wel onze beste matchen. Alleen moet je voor de titel ook de ‘kleinere’ wedstrijden winnen. Hoe dan ook: we moeten bescheiden blijven, maar uitgaan van onze eigen sterkte.”

Volledig scherm © Photo News

Voor Lior Refaelov wordt het zondag een extra speciale topper. De Gouden Schoen keert dan voor het eerst in Anderlecht-shirt terug naar Jan Breydel. Of hij een even warm onthaal zal krijgen als op de Bosuil, vorige maand, valt af te wachten. “We zullen het als ploeg opvangen, Lior staat er niet alleen voor”, verzekert Kompany. “Deze week ging het daar trouwens op geen enkel moment over. Het enige dat ik hem kan meegeven, is dat het geen zin heeft om zulke matchen tien dagen op voorhand af te spelen in je hoofd. We moeten als ploeg genieten van de wedstrijd. Op Sclessin hebben we gewonnen en dat was een fantastische ervaring. Dat willen we nu opnieuw.”

Met een Refaelov in bloedvorm heeft paars-wit wel een groot wapen om het Club straks extra lastig te maken. Kompany: “Elk team dat bovenaan de rangschikking wil meedoen, heeft spelers nodig die op individuele klasse het verschil kunnen maken.” Zo kunnen het vuur en de snelheid van Benito Raman ook een troef zijn. “Het is belangrijk om tot het einde in de match te zitten, dus gaan we onze vijf wissels optimaal benutten. Sommige spelers kunnen dertig of zestig minuten nuttig zijn. Alles hangt af van het moment, maar ik ben zeker dat we genoeg opties hebben.”

Volledig scherm Lior Refaelov keert voor het eerst terug naar Brugge in een RSCA-shirt. © Photo News

Toch houdt Kompany al drie speeldagen op rij vast aan dezelfde basiself. Een unicum dit seizoen. “Ik geloof niet in continuïteit van een elftal, maar van een kern. Alle dertig jongens die met mij trainen begrijpen onze basisprincipes. Als ik morgen elf anderen moet opstellen, zal ik daar niet wakker van liggen. Mijn basiself hangt gewoon af van spelersprofielen en hun vorm.” Zondag heeft Kompany alleszins luxeproblemen, want iedereen is fit, al wordt er nog wel één keer getraind.

Afsluit deed Kompany zijn persconferentie met mooie woorden voor Sergio Agüero, die eerder deze week zijn afscheid aankondigde door hartproblemen. “Ik kan ‘Kun’ nooit wegdenken van de succesmomenten in mijn carrière. Het woord ‘legende’ wordt vaak te snel gebruikt, maar op Sergio is het zonder twijfel van toepassing voor zijn periode bij City en de Premier League.”

“‘Pour la petite histoire’: voor die match tegen QPR zei Agüero me dat hij het verschil zou maken. Maar in de eerste 93 minuten speelde hij slecht, om uiteindelijk toch woord te houden. De grote voetballers lijken dat te voelen. Als ik Sergio tegenkom, zal ik altijd eerst ‘bedankt’ zeggen in plaats van ‘hallo’ (lacht).”

Volledig scherm © Photo News

Ben jij een echte voetbalkenner? Speel dan mee met de Gouden 11 en bewijs je kennis.

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.