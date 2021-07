Vincent Kompany blijft voorzichtig bij start nieuwe seizoen: “Pas als we automatismen gevonden hebben, zullen we écht klaar zijn”

ANDERLECHTEen goedgemutste Vincent Kompany heeft zin in het nieuwe seizoen. Zondag trapt Anderlecht zijn jaargang af met de derby tegen Union - “wolf in schaapsvacht”. Toch beseft Kompany dat Anderlecht nog niet helemaal klaar is: de automatismen moeten er nog in geslepen worden. Om dan snel te groeien naar de vorm van eind vorig seizoen. “Op onze beste momenten waren we toen een geoliede machine.”

De hamvraag voor Vincent Kompany aan de vooravond van het nieuwe seizoen: wat mogen we van Anderlecht verwachten? De coach blijft wat aan de oppervlakte. “Ik ga de partijlijn aanhouden (lacht). We willen vooral beter doen dan vorig seizoen. We hebben er veel nieuwe spelers bij en dat is goed om het niveau van de ploeg omhoog te trekken. Anderzijds wil dat ook zeggen dat er minder automatismen zijn. Eind vorig seizoen was dat onze grote sterkte, dus nu kruipt al mijn tijd in het snel vinden daarvan.”

“Of we dan wel klaar zijn voor het nieuwe seizoen? Mentaal zijn we altijd klaar, maar de ervaring leert dat er eerst een paar stappen gezet dienen te worden. Pas als we die automatismen gevonden hebben, zullen we écht klaar zijn. Al staat dat natuurlijk los van de drang om resultaten te boeken. Het zal belangrijk zijn om op korte termijn punten te pakken, zeker omdat onze ploeg alleen maar zal groeien. Dan kunnen we naar ons niveau van eind vorig seizoen toe groeien. Toen waren we een geoliede machine op onze beste momenten.”

Toch is het intussen al vier jaar geleden dat Anderlecht nog eens een prijs pakte. Dat beseft Kompany ook, maar hij blijft liever realistisch dan te dromen. “Historisch gezien is één jaar zonder prijs al veel voor Anderlecht. Dat is de mentaliteit die ik ook bij de jeugd meekreeg. Toen was een kampioensjaar met minder goed voetbal eigenlijk geen titel. Maar ik concentreer me op de realiteit van vandaag. We werken keihard om die tijden te herbeleven.”

Quote Raman heeft één belangrij­ke kwaliteit: intensi­teit. Hij werkt enorm hard en is altijd alert. Hij kan een heel belangrij­ke speler worden Vincent Kompany

De jaargang 2021-2022 gaat voor Anderlecht zondag van start, uitgerekend met de eerste derby in 48 jaar tegen Union. Kompany kijkt ernaar uit. “Ik ben zeer gemotiveerd voor deze match. Het is leuk voor de supporters en het doet ook mij, als Brusselaar, natuurlijk iets. Dat enthousiasme wil ik overbrengen op mijn spelers.” Tegelijk waarschuwt de coach ook. Hij ziet in Union dé verrassing van dit seizoen. “Ik ben er 100% zeker van dat zij het goed gaan doen, je voelt dat gewoon. Ze zijn een wolf in een schaapsvacht. Vergelijk het met KV Oostende vorig seizoen: ze hebben een goede coach, spelen met veel pressing en zijn fysiek heel sterk.”

Of Kompany zondag op zijn sterkste elf kan rekenen om ‘wolf’ Union te temmen, is nog niet zeker. “Murillo zat in quarantaine en ook ‘Mykha' is pas recent bij de groep gekomen. Olsson van zijn kant heeft vandaag pas voor de tweede keer getraind met de groep. Hij is fysiek in orde, maar we zullen geen risico’s nemen met hem. Hij is gehaald voor de lange termijn.”

Dat is ook het geval voor Refaelov, Hoedt, Raman en Gomez, die allen een meerjarig contract kregen. Allen met een zeer specifieke reden. “Rafa’ vervult nu al een dubbele rol. Hij is iemand die zowel voor als achter de schermen heel veel bijbrengt. Daar hadden we veel behoefte aan. Hij is gemotiveerd en neemt de anderen mee op sleeptouw. Met Wesley (Hoedt, red.) willen we dan weer een nieuwe stap zetten in onze defensie. Gomez is een polyvalente jongen met genoeg agressiviteit om offensief bij te dragen. Want het gevaar moet van meerdere kanten komen. Benito (Raman, red.) tot slot heeft één belangrijke kwaliteit: intensiteit. Hij werkt enorm hard en is altijd alert. Hij kan een heel belangrijke speler worden.”

Bij de slotvraag - wat Kompany zélf geleerd heeft na één jaar trainerschap - maakt hij de cirkel rond. “Automatismen. In de eerste wedstrijden gaat het om het resultaat, nadien kunnen we groeien naar ons beste niveau van vorig jaar. De luxe voor mij dit seizoen is dat ik een volledige voorbereiding heb gehad, zelfs al sloten een paar spelers pas later aan.”

