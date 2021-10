Vincent Kompany blijft ook na nieuwe RSZ-regels positief: “In België zit zo veel talent. Binnen 10 jaar zal ons niveau niet slechter zijn”

“Dit zal zijn gevolgen hebben. Misschien zet het Belgisch voetbal door de nieuwe RSZ-regels nu een stapje achteruit.” Ook Vincent Kompany is niet blind voor de realiteit, maar tegelijk denkt de Anderlecht-coach aan de lange termijn, die hij wél rooskleuriger ziet. “Er zijn meer impactvolle dossiers dan enkel de RSZ-regeling. De jeugd is de toekomst, laat ons meer in hén en hun ontwikkeling investeren. Dan zetten we zo weer een stap vooruit.”

Kompany doelt daarmee in eerste instantie op het toevoegen van beloftenploegen aan 1B. Een uitstekende zet, volgens hem. “Die jongens zullen meer ervaring opdoen en vooral sneller competitief zijn in de hoogste klasse. We hebben zo’n grote reserve aan talent in België. Het is niet altijd nodig om daar buitenlandse spelers aan toe te voegen. Heel wat jongeren beschikken over een breder palet. Ze weten waar modern voetbal voor staat. Bij ons zijn Doku, Sambi Lokonga en anderen ook doorgebroken toen we geen geld hadden. Zelfs in onze donkerste periode in generaties brak jeugd door. Daar hebben we dus zeker geen spijt van.”

Het ontwikkelen van de jeugd gaat volgens Kompany hand in hand met investeringen in infrastructuur. “Nieuwe stadia, betere velden... Kijk, alles gaat gepaard met een plan. Ik ben ervan overtuigd dat, met een sterke lange termijnvisie, het Belgisch voetbal ook sterker uit de aankomende periode kan komen. Binnen tien jaar zal het niveau van ons voetbal niet slechter zijn dan nu.”

Naast het RSZ-debat besprak Kompany natuurlijk ook de komende opdracht van Anderlecht, deze zondag in Sint-Truiden. Een klus die hij niet onderschat. “Ik ken Bernd Hollerbach (coach van STVV, red.) redelijk goed. STVV speelt volgens de Duitse stijl, met hoge druk en veel intensiteit. Er zit een idee achter, dat respecteer ik. Wat ook opvalt, is dat hun matchen zelden met meer dan één goal verschil worden beslist. We moeten dus niet verwachten dat we er zondag over heen zullen lopen.” Het kunstgras van Stayen zal dan weer geen echte impact hebben, vermoedt Kompany. “De vele jonge spelers in mijn groep hebben tijdens hun jeugd niet veel anders gekend.”

Anderlecht kan tegen STVV in principe rekenen op een haast volledig fitte kern. Enkel Cullen is twijfelachtig. “Hij zal zijn voet weer gestoken hebben waar het niet moet (lacht). Als hij speelt, zal hij alleszins klaar zijn om - zoals altijd - alles te geven.” Murillo keert vandaag nog terug van de interlands met Panama.

