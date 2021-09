Vincent Kompany blijft cool onder de druk: “Als ik geen plan had, zou ik me meer zorgen maken”

AnderlechtAnderlecht en Vincent Kompany staan voor een cruciaal weekend. Winst tegen KV Mechelen is een must om de druk wat af te houden na een wisselvallige start, al slaat dat Kompany helemaal niet uit zijn lood. “Mijn doel is net om druk te creëren.”

Anderlecht ontvangt zondag tegen KV Mechelen voor het eerst een vol Lotto Park. Paars-wit kan de steun van de eigen supporters gebruiken, zeker na de matige seizoensstart. “Daar leven we naartoe”, is Vincent Kompany enthousiast. Hij erkent dat het lastige weken geweest zijn voor paars-wit. “Het is eigenlijk al een aantal jaar een moeilijke periode voor de club. Daarom zijn we een traject aan het bewandelen, en dat ging nooit makkelijk zijn. Een echte analyse van de ploeg maak ik pas na tien wedstrijden. Maar de match in Genk was, op de uitslag na, zeker niet zo slecht. De jongens zetten stappen, en die zullen resultaten opleveren. Dat weet ik. Ik kan mezelf niet onttrekken van de realiteit, zoals die in Vitesse, maar ik kan die daarom wel plaatsen.”

Al blijven in het voetbal resultaten van primordiaal belang. “De volgende match is steeds het enige wat telt”, beseft Kompany. Dan kan paars-wit maar beter beginnen te winnen, want zonder resultaten komt de druk automatisch bij de trainer te liggen - nog zo’n wetmatigheid in het voetbal. “Dat maakt deel uit van mijn taak. Niemand is immuun, ook ik niet. Daar verandert mijn naam of statuut niets aan. Ik hou me dus liever bezig met wat ik wél controleer. Ik heb een plan om naartoe te werken. Als ik dat niet had, zou ik me meer zorgen maken op dit moment.”

Volledig scherm © Photo News

Druk, die voelt Kompany dus helemaal niet. “Ik zou iets kunnen verzinnen, maar ik ben er echt niet mee bezig, integendeel. Mijn doel is net om meer druk te creëren, vooral in positieve zin. Een bekerfinale, een kwalificatiematch voor de Champions League,... dààr werk ik al mijn hele leven naartoe. En daar gaat nu eenmaal druk mee gepaard.”

Druk die mogelijk nog groter zal worden door het komende programma. De eerstvolgende weken staan confrontaties met onder andere Standard, AA Gent en Club Brugge op het programma. Al bleek vorig seizoen dat Anderlecht net in dié wedstrijden een hoger niveau haalde. “Ik weet niet of die matchen ons beter liggen, maar om play-off 1 te halen, moeten we niet alleen tegen de topploegen winnen. Ook tegen een team als KV Mechelen, dat slim en modern voetbal brengt. En daar knelde de afgelopen twaalf maanden het schoentje voor ons.”

Om de klus zondagmiddag te klaren kan Kompany alvast rekenen op een haast volledig fitte spelerskern. Naast de langdurig geblesseerde Delcroix ontbreekt enkel reservedoelman Verbruggen, die door een ongeluk in de privésfeer enkele dagen buiten strijd is. Verder is het nog afwachten of Murillo, die vanavond pas terugkeert uit Panama, fit genoeg is om zondag te spelen. “Maar mentaal is Amir altijd speelklaar”, aldus Kompany.

Volledig scherm © Photo News