Vincent Kompany begint binnenkort dan toch aan trainersopleiding

Anderlecht Kompany kan plots z’n twee assisten­ten kwijtspe­len: “De fans moeten zich geen zorgen maken. We werken dag en nacht”

2 februari Nicolás Frutos (DC United) vertrekt zeker, Jonas De Roeck (Cercle Brugge) mogelijk ook. Vincent Kompany kan op korte tijd twee belangrijke assistent-coaches verliezen. “Als we een coach met kwaliteiten verliezen, is het logisch dat we zullen uitkijken naar een vervanger", zei Kompany. Over de wintermercato zei de T1 dat er “gedaan is wat nodig was voor de club”.