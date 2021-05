Vervanger voor Sambi Lokonga? Argentijn Navarro op de radar bij Anderlecht

Navarro is een middenvelder van CA Talleres, waar hij een basispion is. Mogelijk kan hij een eventueel vertrek van Albert Sambi Lokonga helpen opvangen. Na de match tegen Antwerp sloot die laatste niet uit zijn laatste duel voor Anderlecht te hebben gespeeld: “Ik voel me klaar voor een hoger niveau en kijk er ook naar uit om me daar te testen.” In Argentinië beweert men dat RSCA intussen reeds een bod neerlegde voor Navarro, maar dat werd ons ontkend. Nog in het Lotto Park stuurt FC Kopenhagen huurling Mustapha Bundu (24) terug naar Anderlecht.