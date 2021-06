Verrassing: Anderlecht kreeg in strijd om Nmecha concurrentie van... Club Brugge

AnderlechtBummer. Lukas Nmecha (22), voor wie er ook een aanbieding was van... Club Brugge, blijft niet bij Anderlecht. Dat betekent dat paars-wit drie spelers uit de as moet vervangen, want ook Miazga en Sambi Lokonga vertrekken.

Opmerkelijk wist-je-datje: niet alleen Anderlecht was vanuit België geïnteresseerd om huurling Lukas Nmecha definitief aan te kopen. Volgens onze informatie legde ook Club Brugge een miljoenenbod neer bij Nmecha’s moederclub Manchester City, en dit zonder de makelaar gesproken te hebben. Was het een manier om de prijs op te drijven? Hoe dan ook: Nmecha wilde in België enkel bij RSCA blijven.

Maar kijk, ook op Neerpede vist men naast het net. Nmecha heeft Anderlecht laten weten dat hij voor een project in de Bundesliga kiest - om welke club het gaat, is onduidelijk. De omgeving van Nmecha bezorgde onze redactie een statement om de beslissing te duiden. “Ik voel veel liefde voor Anderlecht”, aldus de Duitse jeugdinternational - hij won net nog het EK U21. “Ik heb veel respect voor Vincent Kompany, het management en de technische staf, maar het is beter om elders mijn loopbaan te vervolgen. Ik wil de club bedanken voor alle kansen. Ook aan de supporters, die de voorbije maanden veel moeite gedaan hebben om mij te overtuigen, wil ik ‘thank you’ zeggen. Het is moeilijk om Anderlecht te verlaten, maar ik zal de club blijven volgen en wens iedereen veel succes. Anderlecht zit voor eeuwig in mijn hart.”

Voor paars-wit is het ‘njet’ van Nmecha - vorig seizoen goed voor achttien competitiedoelpunten - een forse tegenvaller. De club moet nu op zoek naar minstens één nieuwe spits, maar dat is traditiegetrouw een complexe opdracht. Niet alleen moeten nieuwkomers zich altijd aanpassen, aanvallers met goeie statistieken zijn ook duur, terwijl iedereen weet dat Anderlecht het niet breed heeft.

Daarnaast betekent het vertrek van Nmecha dat RSCA drie spelers vanuit de as moet vervangen - op dat vlak is het herbeginnen. Chelsea-huurspeler Matt Miazga zal normaal gezien niet blijven, want hij kost veel en er zijn intern twijfels. Albert Sambi Lokonga gaat eveneens vertrekken: Arsenal deed al een bod, ook Bayern München volgt het dossier op de voet. En Nmecha gaat dus naar de Duitse eerste klasse.

Op bovenstaande drie namen en een zak vol overbodigen na is het de intentie van Anderlecht om de kern samen te houden. Yari Verschaeren tekent eerstdaags bij, de definitieve aankoop van Majeed Ashimeru (RB Salzburg) wordt de komende dagen geofficialiseerd. Op die manier is er toch een stevige basis om de Europese voorrondes voor te bereiden, maar een nieuwe ‘negen’ is wel een must. Het positieve aan de communicatie van Nmecha is alvast dat Anderlecht vroegtijdig duidelijkheid heeft: het weet nu ruim voor de wedstrijden met inzet dat het niet meer op de Duitser moet rekenen.

