Verrassende wending bij Anderlecht: Guillaume Gillet niet in 1B met U23, wel in 1A als assistent van Mazzu

Er zit bij de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen een verrassende wending aan te komen op Neerpede. Guillaume Gillet (38) zou stoppen met voetballen en zou opgenomen worden in de nieuwe technische staf van coach Felice Mazzu. Gillet zou T3 worden, de tweede assistent van Mazzu. Het oorspronkelijke idee was dat Gillet komend seizoen zou uitkomen in 1B met de U23 van Anderlecht, de beloftenteams mogen ook één speler van boven de 24 jaar opstellen. Maar over die plannen kan nu dus een kruis. Een rol als assistent van Mazzu betekent per definitie het einde van de voetbalcarrière van Gillet. In zijn twintig jaar durende loopbaan als prof kwam hij naast Anderlecht uit voor onder meer Eupen, Gent, Nantes, Olympiakos en Lens.