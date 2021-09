“Verheugd en triest tegelijk”: Coucke reageert op onderzoek naar gesjoemel door ex-bestuurders bij verkoop van Anderlecht

De Brusselse onderzoeksrechter Laurence Heusghem heeft het onderzoek naar de verkoop afgerond. Binnenkort gaat het dossier naar de Brusselse raadkamer. Die moet beslissen of de vorige club­eigenaar Vanden Stock, voormalig algemeen manager Van Holsbeeck en ex-CEO Van Biesbroeck worden doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

“Ik laat het gerecht rustig zijn werk doen en wacht af wat het onderzoek uitwijst", liet Van Biesbroeck al in korte reactie weten aan onze redactie. Daniel Spreutels, de advocaat van Van Holsbeeck, kan naar eigen zeggen geen commentaar geven. “Want we hebben het dossier nog niet kunnen inzien. Ik kan er dus niks zinnigs over vertellen.”

Marc Coucke zelf reageerde intussen via Twitter. “Ik dank het gerecht voor het diepgaand onderzoek in deze zaak. Vanzelfsprekend wordt nu onderzocht of ikzelf en/of RSCA zich burgerlijke partij zullen stellen teneinde inzage in het dossier te hebben en eventuele schadeloosstellingen te verkrijgen”, klinkt het. “Verheugd en tegelijk triest om dit dossier, zal ik er (als steunend hoofdaandeelhouder) samen met het clubmanagement en de sportieve staf alles aan doen opdat de vele supporters vooral weer kunnen vooruitkijken naar een mooie, waardige en succesrijke toekomst voor RSCA.”

Het federaal parket wil geen commentaar geven, maar volgens verschillende bronnen wil het parket hen voor de rechter brengen voor valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen.

Een vierde betrokkene die het parket wil vervolgen, is de spelersmakelaar Christophe Henrotay. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting. Het onderzoek naar de verkoop van Anderlecht in 2017 kwam voort uit een onderzoek naar de transfer van Aleksandar Mitrovic, die hij organiseerde. De naam van Van Holsbeeck viel ook in dat dossier. Hij werd in verdenking gesteld van witwassen, schriftvervalsing en omkoping.

Deleu: “Ik zie niet in waarom ik me zorgen zou moeten maken”

Advocaat Luc Deleu was betrokken bij de verkoop van Anderlecht. Hij zorgde voor de transfer van de afgesproken bedragen naar zij die volgens de overeenkomst recht hadden op dat geld. Volgens ‘De Tijd’ wordt ook hij in verdenking gesteld.

“Ons kantoor heeft meegeholpen aan die operatie”, bevestigt Deleu, tegenwoordig bestuurder bij RSCA. “Omdat de advocaten van de verkopers recht hadden op een commissie en dus zichzelf zouden moeten betalen - dat zou belangenvermenging geweest zijn -, hebben wij voor die transfers gezorgd. Wij zaten niet mee aan tafel bij de onderhandelingen. Alvorens de transfer te doen, hebben we wel de overeenkomst afgetoetst met de banken; zij zagen geen probleem, dus zijn die stortingen gebeurd, conform het contract. Ik ben daarover ondervraagd. Of ik nu in verdenking gesteld word? Dat kan, de speurders vertelden dat dat een mogelijkheid was voor iedereen die betrokken was bij die transactie, maar ik zie niet in waarom ik me zorgen zou moeten maken. Ik denk dat ze mij vooral opgezocht hebben om wat extra informatie te geven. Eerlijk, ik heb ook geen idee of Coucke benadeeld werd. Nogmaals: ik was niet bij de gesprekken of de opstelling van het contract betrokken.”

