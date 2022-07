Vergeleken met Cristiano, recordbreker bij Porto en voor 40 miljoen gehaald: wie is Fábio Silva, supertalent op huurbasis bij Anderlecht?

ANDERLECHT Na eerdere geruchten staat hij nu bovenaan verlang­lijst: Burnley gaat vol voor Vincent Kompany

In z’n zoektocht naar een nieuwe manager richt Burnley FC z’n pijlen vol op Vincent Kompany. Hij beantwoordt aan het profiel van moderne coach met naam en faam in Engeland. Belangrijke voorwaarde: Burnley moet zich dit weekend wel nog verzekeren van het behoud in de Premier League.

20 mei