Verdeeldheid onder Anderlechtfans na boze brief Franstalige supportersvleugel: “Die brief is opgesteld zonder enig overleg”

De brief van de Franstalige fans was niet mals voor de club en voor Vincent Kompany. “Het is zeer makkelijk om tegen Anderlecht te spelen. Een beetje tactische intelligentie volstaat voor een punt. De jeugdigheid is geen excuus”, luidde het. “Trouwens, er zijn ervaren spelers, waarom spelen die niet? Kompany, pas je aan.” Ook de spelers moesten het ontgelden: “Als jullie je truitje niet nat willen maken, bol het dan maar af. Jullie prestaties zijn een schande.” Tot slot eist de AFSA volgende zondag drie punten op Standard. “Ons geduld heeft zijn limieten”, stond te lezen in de brief.

Opmerkelijk was dat het aan de kant van de Nederlandstalige fans stil bleef. Dat heeft zijn redenen, want bij de Vlaamse vleugel van de Anderlechtfans is men het niet eens met de brief van de AFSA. “Die brief is opgesteld zonder enig overleg”, zegt Nico De Raedt namens de Vlaamse vleugel. “Nochtans was er afgesproken dat er voor dit soort zaken altijd eerst overleg zou zijn tussen de beide vleugels. Men heeft onze mening gewoon overgeslagen. Wij zijn het zeker niet eens met de inhoud van deze brief. Als men zulke zaken publiceert, dan moet dat ook gefundeerd zijn. Natuurlijk zijn wij ook ontgoocheld over de wedstrijden tegen Cercle Brugge en Kortrijk. Maar we weten in welke situatie we zitten en we weten ook dat de problemen van hogerhand komen. Wij blijven achter de ploeg staan. Meer wil ik over deze kwestie niet zeggen.”