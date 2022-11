Veldman op termijn weer assistent bij Anderlecht, nieuwe sportieve baas Fredberg: “T1 wordt iemand die binnen clubfilosofie past”

“Het is een enorme eer om deze functie bij de grootste club van België te mogen vervullen”, nam Fredberg het woord op zijn voorstelling. Als sportieve baas wordt zijn eerste taak een nieuwe hoofdcoach aanstellen, want Robin Veldman heeft zelf de beslissing genomen om op termijn assistent te worden. “Het belangrijkste is dat de nieuwe coach de filosofie en speelstijl van Anderlecht belichaamt. Wij bepalen als club hoe we in de toekomst willen spelen, dat is geen beslissing voor de coach. Ik wil het DNA en de geschiedenis van Anderlecht koppelen aan het idee dat ik over voetbal heb.”

“Ik wil vooral dat we herkenbaar worden", ging hij verder. “Ook als we ons truitje niet zouden dragen, zouden mensen moeten kunnen zeggen: ‘Dat is Anderlecht’. We willen agressief en dominant spelen en een winnaarscultuur installeren, op en naast het veld.”

Fredberg had het herhaaldelijk over het DNA en de rijke historie van de club, maar de realiteit is dat Anderlecht anno 2022 in de middenmoot van de Belgische hoogste klasse bengelt. En de financiële mogelijkheden zijn niet oneindig - integendeel. Geen ideale werkomstandigheden voor een nieuwe sportieve baas. “Maar ik zou niet gekomen zijn als ik niet de ambitie had om Anderlecht weer naar de top te brengen. Niet alles draait om geld. Er zijn nog andere factoren die deze club omhoog kunnen stuwen: de academie, de historie, het stadion, de fans...”

De Deen werd op de persconferentie ook geconfronteerd met een verhaal uit zijn verleden. In 2019 legde hij in dienst van Viborg de spookvoetballer Bernio Verhagen vast. De amateur verkocht zichzelf via leugens aan profclubs, maar speelde uiteindelijk geen minuut voor Viborg. “Niet alle mensen zijn wat ze zeggen dat ze zijn. Maar ik ben er sterker uit gekomen en heb een les geleerd.”

Volledig scherm Jesper Fredberg. © Photo News

Vandenhaute: “Hopelijk maakt Jesper de juiste keuze”

Het was trouwens voorzitter Wouter Vandenhaute die de persconferentie opende. Al snel ging het dus over interimcoach Robin Veldman, die enkele weken geleden het roer overnam van de ontslagen Felice Mazzu. “We hadden met Veldman afgesproken om zijn situatie te evolueren na de match tegen Genk”, aldus Vandenhaute. “Dat hebben we gisteren gedaan tijdens een diner met Jesper. Robin wil bij ons blijven als assistent. Hij heeft de heldere ambitie om ooit T1 van Anderlecht te worden, maar nu wil hij nog assistent blijven. Nu is het aan Jesper om de juiste keuze te maken.”

“Met de aanstelling van Jesper zetten we een belangrijke stap in het versterken van onze sportafdeling”, klonk het nog. “Met Jesper hebben we iemand met een moderne voetbalvisie die naadloos aansluit bij het DNA van onze club en de richting die we willen opgaan de komende jaren.”

Volledig scherm Vandenhaute en Fredberg. © Photo News

Toen duidelijk werd dat een duobaan van CEO/Sportief directeur niet langer werkbaar was voor Peter Verbeke, ging Anderlecht op zoek naar versterking voor het sportieve management. Daarin bewandelde paars-wit verschillende pistes en uiteindelijk kwamen ze uit in Denemarken bij Jesper Fredberg.

Fredberg is een ex-militair en ex-politieman. De zaken die hij daar leerde kwamen later van pas in de voetbalwereld. “Ook daar gaat het, net als in het leger, om sterk presterende teams te creëren die goed met elkaar kunnen functioneren. Het beste uit hen halen.”

Fredberg kiest altijd voor voetbalclubs met een ziel. Dat bewees het verleden - hij werkte onder meer bij Omonia Nicosia en Panathinaikos. Hij weet wat het is om te werken bij ploegen in de wederopbouw. “Het is soms moeilijk voor mensen om te begrijpen dat je soms twee stappen achteruit moet zetten, om er dan drie vooruit te zetten”, zei hij daar ooit over. Fredberg is ook iemand van de no-nonsense-aanpak. Iemand die niet bang is van de confrontatie. En iemand die van Viborg - altijd een jojo-club geweest - een stabiele eersteklasser gemaakt heeft.

Ook bij Anderlecht krijgt hij vanaf januari de kans om opnieuw perspectief te creëren voor de Brusselse club in crisis.

KIJK. Anderlecht ondergaat wet van de sterkste tegen RC Genk

Volledig scherm Jesper Fredberg. © Instagram

Volledig scherm Veldman en Fredberg. © PhotoNews/VTM