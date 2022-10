Veldman heeft nog veel werk: “Ik wil meer rust aan de bal zien” - Debast: “Als spelers moeten we beter doen”

Anderlecht verschafte zich dankzij de broodnodige driepunter wat ademruimte met het oog op het belangrijke vierluik dat nog volgt voor de start van het WK. Donderdag Silkeborg uit om nog de tweede plaats te pakken in de Conference League-poule, Antwerp uit en Genk thuis in de competitie en in de Croky Cup op Lierse. Robin Veldman, die na de draw tegen Boekarest zijn eerste zege als T1 boekte, zag nog behoorlijk wat werkpunten. Vooral in balbezit.

“Dan deden we het dikwijls te gehaast, namen we te snel die vrije trap waar we gewoon voor balbezit moesten kiezen. Zo was er bij momenten te weinig rust aan de bal en konden we niet altijd dominant blijven. Dat is een kwestie van trainingsmomenten, ik ga het daar met sommige spelers ook individueel over hebben. Want de kwaliteiten zijn er, daar hebben we ook donderdag momenten van gezien. Net zoals vandaag in dat eerste halfuur. Nu is het zaak dat om te vouwen naar een hele match toe”, besloot de Nederlander.

Debast: “Als spelers moeten wij beter doen”

Zeno Debast viel in Standard uit en miste de Europese match van donderdag tegen Boekarest, maar maakte vandaag alweer zijn rentree. Ook hij besefte dat Anderlecht het zich onnodig moeilijk maakte. “Die kleine foutjes moeten eruit. Soms pakken we domme stilstaande fases tegen. Met stress heeft dat totaal niets te maken. We moeten gewoon blijven voetballen, de bal laten rondgaan en kansen creëren zoals we dat in het eerste halfuur deden.”

Debast was logischerwijs wel blij met de zege. “Dat doet deugd, zeker om thuis nog eens te winnen. Dat was zeer belangrijk. Goed voor het vertrouwen om die laatste vier matchen aan te vatten en met een goed gevoel de winterstop in te gaan.” Of de 4-2 te maken heeft met het nieuwe systeem, nadat paars-wit afgestapt is van de 3-5-2 van Mazzu. “Daar ligt het niet aan, al zijn we dit voetbal wat meer gewend. Dat was vooral onze eigen fout. Als spelers moeten wij beter doen.”

Debutant Leoni: “Tonen dat ik ploeg in moeilijke momenten kan helpen”

Net als zijn coach maakte ook Théo Leoni de overstap als kapitein van de Futures naar de eerste ploeg. Een kwartier voor tijd mocht de middenvelder invallen voor Diawara om zijn eerste minuten te maken. “Voor mij fantastisch natuurlijk, maar de zege was vandaag het belangrijkst. Hier hadden we nood aan. Toen ik erin kwam, was het nog ‘maar’ 3-2 en dat was niet makkelijk. De trainer gaf me vertrouwen en dat wou ik hem terugbetalen. Tonen dat ik ook in moeilijke momenten de ploeg kan helpen. Al blijft het spijtig dat we het nog moeilijk kregen. Bij de pauze had de match al gespeeld kunnen of moeten zijn.”

Volledig scherm Veldman en Debast. © VTM Nieuws