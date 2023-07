Van vijf naar twintig miljoen in net geen jaar tijd: Verbruggen vertrekt als duurste doelman ooit uit België

Officieel. Twintig miljoen. Bart Verbruggen is sinds deze middag de duurste doelman ooit uit de Jupiler Pro League. De 20-jarige Nederlander verhuist naar Brighton & Hove Albion. Anderlecht maakte handig gebruik van de strijd tussen Burnley en Brighton om het onderste uit de kan te halen bij de onderhandelingen. De ploeg van Vincent Kompany leek lang over de beste papieren te beschikken in de strijd om Verbruggen. Die interesse was er al sinds vorige zomer. Burnley bood toen om en bij de vijf miljoen euro voor Verbruggen, maar Anderlecht liet hem niet gaan. Slimme move - toen nog van het duo Verbeke-Vandenhaute - aangezien Anderlecht nu nog geen jaar later het viervoudige opstrijkt. In 2020 haalde Anderlecht de doelman voor 300.000 euro weg in de Nederlandse tweede klasse bij NAC Breda.