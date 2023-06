Van Dejaegere tot Dolberg: dit zijn de 10 transfertargets van Anderlecht en Fredberg, maar wie van hen is haalbaar?

Huisana­list Marc Degryse: “Wat mij betreft is de competitie voor Anderlecht voorbij”

De Conference League kan nog een “mooie troostprijs” zijn, maar volgens Marc Degryse zit de competitie er wel zo goed als op voor Anderlecht. Onze huisanalist keek naar de topper tussen Racing Genk en RSCA, waar hij vertrouwensboosts en problemen vaststelde. “Achtste, negende of tiende: we gaan toch in geen van die gevallen zeggen dat het seizoen van Anderlecht geslaagd is?”