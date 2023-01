Van defensief geklungel tot een mentaliteitsprobleem: ook in de statistieken is Anderlecht degradatiekandidaat

ANDERLECHTRecordkampioen onwaardig. Anderlecht zit dieper dan ooit in nesten na opnieuw een nederlaag en bikkelt volop mee in de degradatiezone. Ook de cijfers bewijzen: in zowat elke linie loopt wel iets mis.