Union stelt Mazzu en Anderlecht in gebreke en hoopt op fikse schadevergoeding, maar zal maximaal ‘slechts’ 60.000 euro krijgen

Komende maandag is het zover. Dan staat Felice Mazzu voor het eerst op het trainingsveld in Neerpede. Drie weken na zijn officiële aankondiging bij Anderlecht, en dus ook drie weken na zijn vertrek bij Union.

En toch is er nog altijd geen akkoord tussen Union en Anderlecht over de overgang van Mazzu. Union eiste vanaf het begin een opzegvergoeding van meer dan 1 miljoen euro door clausules in Mazzu’s contract. Anderlecht wilde zo’n 250.000 euro neertellen. “Meer dan fair”, in de ogen van paars-wit. Een bedrag dat de club nu, gezien de ontwikkelingen, niet meer op tafel wil leggen. Union wil van zijn kant Mazzu en Anderlecht onder druk zetten door hen in gebreke te stellen, wat zoveel betekent als hen aanmanen de clausules in het contract van Mazzu te respecteren. Zo hoopt het om uiteindelijk voor de arbeidsrechtbank een stevige schadevergoeding te bekomen. Al moet erbij gezegd dat die clausules geen enkele juridische waarde hebben.