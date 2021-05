Tussen Brugge en Brugge: de 7 verschillen bij Anderlecht in kaart na de twee toppers op Club

Toen: zoekend naar juiste namen

Nu: eindelijk een typeploeg

Het is voer voor voetbalkwissers: wie stond tijdens de 3-0-nederlaag in de Anderlecht-basiself? Schrik niet, want toen mochten Ognjen Vranjes, Derrick Luckassen, Kristian Arnstad en Zakaria Bakkali aan de match beginnen. Dat was deels omdat er verschillende jongens ontbraken door blessures en Covid-besmettingen, maar ook omdat Vincent Kompany zoekende was. Het gebeurde in het seizoensbegin meermaals dat Kompany andere namen in het team dropte, wat het niveau niet ten goede kwam. Tegenwoordig is dat anders: er is een typeploeg, die slechts uitzonderlijk wijzigt – zie bijvoorbeeld Bart Verbruggen.