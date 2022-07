Trebel weer helemaal opgevist door Mazzu bij Anderlecht: rationeel gezien een logische keuze, emotioneel is ze veel minder voor de hand liggend

AnderlechtAdrien Trebel (31) is dé figuur van de voorbereiding bij Anderlecht. Een splijtzwam die de achterban in tweeën deelt, love him or hate him. Verstoten door Kompany, maar in een maand tijd helemaal gerehabiliteerd door Felice Mazzu.