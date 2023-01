Trebel 2,7 miljoen euro, Van Crombrugge 1,6 miljoen euro, Hoedt 1,2 miljoen euro, ...: daarom wil Anderlecht zo snel mogelijk af van grootverdieners

Jupiler Pro League Waarom met Jean Kindermans het laatste symbool van het ‘oude’ Anderlecht moet vertrekken en de comeback van Peter Verbeke nakend is

In Youth We Trust, zegt Anderlecht. Maar in het hoofd jeugdopleidingen niet meer. Jean Kindermans (58) moet vertrekken wegens niet modern, maar vooral: te duur. De verloning van het laatste symbool van het ‘oude’ Anderlecht was met diverse bonussen volgens voorzitter Wouter Vandenhaute “niet marktconform meer”. Ondertussen is de comeback van ex-Head of Sports Peter Verbeke nakend. Context bij een zoveelste verschuiving op Anderlecht.

9 januari