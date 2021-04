Transfer nakend: Lior Refaelov was al op Anderlecht, een akkoord is heel dichtbij

Lior Refaelov is einde contract bij Antwerp, daar gaat Anderlecht nu van profiteren. Paars-wit nadert een akkoord met de Israëlische smaakmaker van Antwerp, die zelf ook graag naar Brussel wil verhuizen. Zaterdag was Refaelov op bezoek op Neerpede, wellicht om de laatste details te bespreken. Het ziet ernaar uit dat een deal niet kan uitblijven.

Volgens Israëlische journalisten ligt er een contract van twee jaar klaar voor Refaelov in het Lotto Park. Het is een publiek geheim dat ‘Rafa’ zekerheid wil - zijn familie woont graag in België - in de vorm van een overeenkomst van twee seizoenen. Bij Antwerp was het allemaal minder duidelijk, ook omdat het af te wachten valt of Vercauteren en D’Onofrio na de zomer nog op de Bosuil zullen werken.