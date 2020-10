Topclubs reageren op nieuw verbod op publiek in stadions: “Begrip, maar ook ontgoocheling”

Net zoals bij alle andere Belgische voetbalclubs heeft RSC Anderlecht kosten noch moeite gespaard om wedstrijden in veilige omstandigheden te organiseren. Met de gemeente Anderlecht, de veiligheidsdiensten en een viroloog werkte RSCA een gedetailleerd protocol uit. De club leverde enorme inspanningen om contact tussen supporters te vermijden en duidelijk te communiceren over de te volgen regels. Zo zaten supporters nooit naast elkaar in het Lotto Park, zelfs niet binnen dezelfde bubbel. Het aankomen in en het verlaten van het stadion werd goed georganiseerd. Extra stewards keken streng toe op het correct dragen van mondmaskers, het respecteren van afstand en een goede handhygiëne.

Karel van Eetvelt, CEO van RSC Anderlecht: “We hebben begrip voor de beslissing van de regering en zijn blij dat we professionele voetbalwedstrijden kunnen blijven spelen. Maar we betreuren ook dat zelfs organisaties die dankzij zware inspanningen intussen bewezen hebben dat evenementen in de buitenlucht organiseren in de meest veilige omstandigheden kan, dat nu niet langer mogen blijven doen. We hopen de komende weken met de verschillende overheden oplossingen uit te werken om snel opnieuw supporters toe te laten. Uiteraard opnieuw volledig met respect voor alle regels. Naar voetbal kijken is voor enorm veel mensen in onze samenleving een belangrijke vorm van ontspanning. We willen er alles aan doen om hen dat in deze moeilijke tijden niet te ontnemen.”