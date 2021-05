Tien transferthema’s op RSCA: blijft Sambi? Wat met Miazga? Komt Vlap terug?

1. Wellenreuther mag vertrekken

In doel is er duidelijkheid. Hendrik Van Crombrugge moet, eenmaal wedstrijdfit na zijn operatie, de titularis worden. Er is geen enkele reden om aan Van Crombrugge te twijfelen: hij begon het seizoen als aanvoerder en haalde bij Anderlecht steeds een hoog niveau. Bart Verbruggen, die in deze play-offs zijn kans krijgt, wordt dan de tweede keeper. Anderlecht is wel op zoek naar een ervaren, derde doelman. Timon Wellenreuther, die depanneerde na de blessure van Van Crombrugge, mag vertrekken, hij kon maar zelden indruk maken. Wellenreuthers entourage heeft de boodschap begrepen en speurt de markt af.