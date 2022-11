“Tien jaar verouderd in tweede helft”: Coucke deelt blijdschap op Twitter - Veldman looft Van Crombrugge

“Ik vond dat wij een goede eerste helft speelden”, zei Veldman. “We voetbalden geduldig en kwamen zo aan onze kansen. Daaruit scoren we en daaruit volgt ook de fase waarin Silkeborg met tien man valt. Ik vond op dat moment heel volwassen voetballen.” Al stond daar ook tegenover: “dat we de score altijd moesten uitbreiden en daar kregen we ook de mogelijkheden voor. Als de 0-2 valt voor de rust spelen we echt in een zetel.”

Dat was na rust alles behalve het geval. “We werden eigenlijk overlopen door tien Denen”, moest ook Veldman erkennen. “Dat had te maken met het futsal-achtige voetbal van Silkeborg. Zij speelden tussen de linies en dat creëerde twijfels bij ons.” Vreemd toch dat jongens met ervaring bij Anderlecht zo snel de pedalen kunnen verliezen. “Dat heeft deels met het fysieke te maken”, vervolgde Veldman. “Boekarest was voor ons een nulpunt, omdat we toch andere dingen vragen van de spelers dan de vorige coach. Het is duidelijk dat we daarin nog kunnen groeien. Maar onze voetballende intenties waren vanaf het begin duidelijk, we moeten er nu in slagen om grotere delen van de wedstrijd te controleren.” Waarna Veldman ook nog met lof zwaaide voor zijn doelman, Hendrik Van Crombrugge. “We zijn een paar keer heel goed weggekomen, met dank aan Hendrik”, zei Veldman. “Hij heeft de laatste weken veel kritiek gekregen, maar vanavond heeft hij getoond dat hij een van de beste keepers van België is.”