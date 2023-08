Thomas Delaney voorgesteld bij Anderlecht: “Riemer was zéér overtuigend, hij stopte niet met bellen”

Thomas Delaney (31) is de tiende zomertransfer van Anderlecht . Eentje waar Brian Riemer wel héél fel op aandrong, blijkbaar. “Brian kan zeer overtuigend zijn”, zei de ex-speler van Dortmund en Sevilla. “Hij bleef maar bellen met de vraag of ik naar Anderlecht wilde komen.”

Thomas Delaney vergezelde Brian Riemer op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Charleroi. De twee zijn geen vreemden voor elkaar, in het verleden werkten ze maar liefst vijf seizoenen samen bij FC Kopenhagen, waar Riemer toen assistent was. “Ik ken hem als een geboren leider”, zei Riemer. “Zijn karakter, zijn présence op en naast het veld. Thomas heeft de kwaliteiten die wij nodig hebben om verder te groeien. Ik ben dan ook heel blij dat hij voor ons gekozen heeft.” Waarna Delaney lachend aanvulde: “Je bent dan ook niet gestopt met mij te bellen, je was zéér overtuigend.”

In de gesprekken die ik met Brian Riemer en Jesper Fredberg had, hebben ze mij de plannen voorgelegd hoe ze deze club weer naar de top willen brengen. Dat is iets waar ik deel wil van uitmaken Thomas Delaney

Riemer en Delaney, dat zijn twee handen op één buik, dat voel je. De Deense T1 heeft zijn verlengstuk op het veld gevonden. “Anderlecht blijft voor mij een grote club”, lichtte de 31-jarige Deen zijn keuze voor paars-wit toe. “Een club met een immens verleden ook. In de gesprekken die ik met Brian Riemer en Jesper Fredberg had, hebben ze mij de plannen voorgelegd hoe ze deze club weer naar de top willen brengen. Dat is iets waar ik deel wil van uitmaken. Het is ook prettig om een aantal bekende gezichten tegen te komen. Augustinsson en Dolberg ken ik nog van bij Sevilla, maar een invloed op mijn keuze voor Anderlecht had dat niet.”

Anderlecht huurt Delaney voor één seizoen van Sevilla, maar liet ook een aankoopoptie opnemen in het contract. “In de gesprekken over de toekomst met Jesper en Brian keken we al verder dan dat ene seizoen”, zei Delaney. “Als alle partijen tevreden zijn, dan denk ik wel dat ik hier nog een paar jaar zal blijven.”

Volledig scherm Delaney en Riemer op de persconferentie. © Photo News

In een gesprek dat we hadden met Delaneys ex-coach Ståle Solbakken noemde die hem ‘de beste kapitein die hij ooit gehad heeft. “Dat is een mooi compliment. In de eerste plaats ben ik zeer veeleisend voor mezelf, maar ook voor mijn medespelers. Ik ben zeer verbaal, maar wel respectvol. Een goede kapitein is iemand die zijn verantwoordelijkheid neemt en ik ben mijn verantwoordelijkheden nooit uit de weg gegaan. Hier bij Anderlecht is Jan Vertonghen een prima kapitein, maar als dat nodig is, zal ik mijn stem laten horen. Eerst wil ik me zo snel mogelijk integreren in het team. Dat kan als ‘6' of ‘8', al pin ik mezelf niet graag vast op één positie. Ik speel op de plek waarvan de trainer vindt dat mijn kwaliteiten het best renderen voor de ploeg.”

In die paar dagen dat Delaney op Neerpede rondloopt, raakte hij al danig onder de indruk van de kwaliteit in het team. “Het niveau van de jeugdspelers is uitstekend, technisch zeer onderlegd. Zoals je dat ook verwacht bij Anderlecht.” Op de vraag of Delaney zondag tegen Charleroi al in de basis staat, bleef Riemer op de vlakte. “Fysiek is hij klaar, hij speelde twee keer negentig minuten met Sevilla. De vraag is enkel of een paar trainingen volstaan om voldoende chemie te hebben met zijn ploegmaats.” Onze gok: Riemer start zondag met dezelfde elf als tegen Westerlo, maar laat Delaney na rust wel debuteren in het shirt van Anderlecht.

Volledig scherm © Photo News