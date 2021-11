‘The Process’ van Kompany dan toch wat zichtbaar: Anderlecht in zog van absolute Europese topclubs in afgelegde afstand balcirculatie

Belgisch voetbalBij het voetbalideaal van Vincent Kompany hoort dominant balbezit met hoge balcirculatie. Uit onderzoek blijkt nu dat Anderlecht dit seizoen tot de Europese top hoort in de afgelegde afstand van de balcirculatie: paars-wit pronkt als 13de in een ranglijst van 654 clubs over 40 wereldwijde topcompetities. Onder meer Ajax, Bayern en Man. City halen de toptien.

Bekijk hieronder de samenvatting van Charleroi - Anderlecht:

Het Internationaal Centrum voor Sportstudies (CIES) in Zwitserland pakt regelmatig uit met cijferrapporten over het Europese en internationale topvoetbal. Voor de publicatie deze week onderzocht het CIES de gemiddelde totale afstand die een club in balbezit de bal laat circuleren per wedstrijd. Zij bekomen dat getal door het gemiddeld aantal passen per wedstrijd te vermenigvuldigen met het gemiddeld aantal meters per pas. De cijfers betreffen de competitie dit seizoen tot 24 november. Om zo grootschalig mogelijk te werken, nam het CIES alle belangrijke Europese competities (inclusief de Engelse, Spaans, Duitse en Franse tweede klasse) in het onderzoek op, net als enkele belangrijke competities in Zuid-Amerika zoals Brazilië, Chili en Colombia.

Wat blijkt? De cijfers mogen Vincent Kompany een hart onder de riem steken. Anderlecht scoort opvallend hoog in de ranglijst. Berekend over de eerste 15 speeldagen dit seizoen liet Anderlecht de bal gemiddeld 11,014 km per wedstrijd circuleren, en pronkt daarmee als 13de van de 654 bestudeerde clubs. In de Pro League heeft Anderlecht zo een grotere afstand van balcirculatie dan Racing Genk (10,8 km), KV Mechelen (10,1 km) en Club Brugge (10,1 km). (Zie tabel onderaan voor alle Belgische clubs in 1A)

Volledig scherm Sergio Gomez Martin is een van de radartjes in de balcirculatie van Anderlecht. © Photo News

Het getal is representatief voor een zeker dominant balbezit of veldoverwicht, maar zegt niet alles over de efficiëntie. Ook zijn er clubs die liever gemiddeld veel korte passing verkiezen boven de langere ballen, dat ook invloed kan hebben op de gemiddelde afstand van balcirculatie. Union Sint-Gillis staat als koploper in onze Pro League zo pas 16de van de 18 Belgische clubs in de rangschikking. Union koppelt die minder lange balcirculatie aan veel goals en punten in het klassement: héél efficiënt dus, en mogelijk een indicatie voor snel verticaal spel. Van alle Belgische eersteklassers laat KV Oostende dan weer de bal het ‘minste’ circuleren met 7,8 km, toch al snel gemiddeld 3,2 km minder per wedstrijd dan Anderlecht.

Maar in de toptien van de algemene rangschikking bevinden zich veel absolute Europese topclubs, die hun dominant balbezit met veel passes koppelen aan een hoge positie in hun competitie. Celtic Glasgow spant de kroon met dit seizoen liefst gemiddeld 735 passes per wedstrijd in de Schotse competitie en per match een gemiddelde afgelegde afstand van balcirculatie van 12,8 km. Daarmee troeft Celtic clubs als Ajax (3de met gemiddeld 11,8 km), Bayern München (4de met gemiddeld 11,7 km) en Manchester City (5de met 11,6 km) af. Ook topclubs als Spaanse Sevilla (6de met 11,5 km), Liverpool (8ste met 11,3 km) en Barcelona (10de met 11,1 km) halen de toptien. Maar Anderlecht staat daar dus mooi in het zog van.

Rangschikking clubs die bal gemiddeld over meeste afstand laten circuleren per match

Volledig scherm © CIES Football Observatory

Rangschikking Belgische clubs Pro League gemiddelde afstand balcirculatie per wedstrijd

Volledig scherm © CIES Football Observatory