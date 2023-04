“The most hated”: Anderlecht-fans viseren Amuzu na uitschakeling, winger reageert bijzonder emotioneel

Marc Degryse interviewt Brian Riemer, coach van een Anderlecht in opbouw: “Ik zag een groep die volledig uitgeteld was. Er was niets, alleen maar angst”

“Iets repareren wat stuk is, dat is mijn grootste motivatie. Ik heb dat in Kopenhagen gedaan, ik heb dat in Brentford gedaan en ik ga het nu in Anderlecht doen.” Anderlecht-coach Brian Riemer in gesprek met Marc Degryse. Onze huisanalist: “Ik geef je drie jaar om Anderlecht de titel te schenken.”