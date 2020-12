Tevreden Kompany over Nmecha’s panenka en het nerveuze slot: “Het werd nog onnodig spannend”

AnderlechtWeer twee goals erbij. Lukas Nmecha speelde opnieuw een grote rol in de zege van RSCA. En dat voor een spits die naar België kwam met de reputatie geen goalgetter te zijn. "Hij is nog maar 22, maar eigenlijk al een vrij complete spits", zei Vincent Kompany over zijn topschutter.

Toegegeven: vier van de negen goals die Nmecha tot dusver scoorde, waren strafschoppen. Maar: die moet je ook maken. Gisteren scoorde Nmecha met een heerlijke panenka. Een blijk van vertrouwen.

"Het was voor mij ook een verrassing dat hij het zo deed", lachte Vincent Kompany achteraf. "Ik heb hem op training nog nooit zo zien trappen. Maar 't is ook het belangrijkste als je dat probeert: verrassen. Of ik er fan van ben? Als de bal erin gaat wel. Of een penalty nu hoog, laag of met een panenka wordt getrapt: het enige wat telt, is dat de netten trillen."

Maar het belang van Nmecha beperkt zich ook niet tot louter zijn goals, zei Kompany ook. "Hij werkt ook hard, in functie van het collectief. Natuurlijk heeft hij nog progressiemarge (Nmecha werd eergisteren 22, red.), maar eigenlijk is hij nu al een vrij complete spits. Opvallende zwakke punten heeft hij niet. Op dit moment behoort hij al tot de beste spitsen in België. Op termijn zal hij een spits zijn voor de Europese subtop, of zelfs de Europese top."

Onnodig spannend

In elk geval: tegen KVO waren z'n goals broodnodig. Anderlecht maakte het zichzelf immers opnieuw nodeloos moeilijk. Na de rode kaart van Lissens werd het nog behoorlijk spannend in het Lotto Park. "Onnodig spannend wat mij betreft", zei Kompany erover. "Die jeugdzonde maakt het ons nog lastig."

Knokken

Maar z'n voorsprong gaf Anderlecht dus niet meer uit handen. "Daar hebben we enorm hard aan gewerkt. Ik kan alleen maar tevreden zijn over de vechtlust die mijn ploeg getoond heeft. Dat was vandaag het belangrijkste. Er was ook wel kwaliteit aan de bal, maar tegen dit KVO was het vooral knokken. Perfect was het nog niet, maar het is een volgende stap dat we de zege vasthouden."

Kompany had het ook nog over de twee opvallende namen in zijn basisploeg, Anouar Ait El Hadj en Lucas Lissens. "Op training horen ze allebei regelmatig bij de besten. Als ik hen dan een kans kan geven, dan doe ik dat graag. Het is dan aan hen om te tonen dat ze het waard zijn. Het zijn twee kerels met talent. Ze gaan een geweldige carrière maken, zoveel is zeker."

