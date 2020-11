'Taxi' Lawrence mag nog eens uit de garage bij Anderlecht: “In de VS heeft hij een fenomenale reputatie”

AnderlechtBehoudens een verrassing staat Kemar Lawrence (28), terug na privéproblemen, tegen Antwerp voor het eerst in de basis bij Anderlecht. "Hij is klaar", zegt trainer Kompany.

't Is één van de weinige posities waar Kompany nog niet wisselde sinds zijn intrede als T1: de linksachter. Bogdan Mykhaylichenko speelde sinds speeldag 2 alles, maar door zijn positieve coronatest van vorig weekend is de Oekraïner zondag normaal niet beschikbaar. Sardella (pubalgie) is nog niet helemaal fit en dus mag Lawrence eindelijk op zijn eerste basisplek rekenen.

Eindelijk, want de Jamaicaan komt van ver. Na de stopzetting van de vorige competitie keerde hij terug naar zijn vaderland, waar hij als ge-volg van privéproblemen maandenlang bleef. Er werd zelfs getwijfeld of hij zou terugkeren, maar zo'n vaart liep het niet. Eind september vond Lawrence de moed om weer op het vliegtuig te stappen.

Volledig scherm Kemar Lawrence. © Photo News

Met een degelijke conditie, die hij verder moest aanscherpen op training. Kompany had hem graag ritme laten opdoen in oefenmatchen en bij de U21, maar veel van die duels werden geschrapt. Vorige zaterdag speelde Law-rence achter gesloten deuren wel 90 minuten in de oefenmatch tegen Charleroi en hij was naar verluidt ook goed.

Pijlsnel

"Lawrence is klaar om te starten", bevestigde Kompany, die de linksachter omschrijft als een "licht ander type dan Mykhaylichenko". "Hij heeft ervaring, is gezond agressief en vooral ook pijlsnel. Hij heeft leiderskwaliteiten en houdt van verdedigen. Zijn bijnaam 'Taxi' dankt hij aan zijn loopvermogen."

Zondag mag de ex-speler van NY Red Bulls dat ook voor het eerst echt bewijzen. "In België is Lawrence nog onbekend (zijn teller in het truitje van Anderlecht staat op 4 minuten tegen Zulte Waregem, red.), maar in de VS heeft hij een fenomenale reputatie. Hij doet het goed op training, maar we moeten wel nog altijd voorzichtig zijn met hem. Het blijft een speler die al bijna een jaar geen competitief voetbal heeft gespeeld..." (TLB/PJC)

Volledig scherm Anderlecht's Kemar Lawrence poses for the photographer after a press conference of Belgian first league soccer team RSC Anderlecht to present their latest transfer, Thursday 13 February 2020 in Brussels. BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR © BELGA