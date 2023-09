Stunt Anderlecht nog? Transfervrije Kasper Schmeichel op weg naar Lotto Park - Amuzu: “Ik blijf”

Opvallende vraag op de persconferentie na een geanimeerde RC Genk - Anderlecht : of paars-wit iets ziet in de transfervrije Kasper Schmeichel (36), de Deense link met trainer Riemer en Head of Sports Fredberg indachtig? Die eerste wou er niet echt op ingaan, maar verwees het ook niet richting prullenmand: “Wij kijken altijd uit naar opportuniteiten.”

KIJK. Amuzu reageert op transfergeruchten: “Ik blijf”

Met Maxime Dupé haalde Anderlecht in deze zomermercato al een nieuwe nummer één richting het Lotto Park, maar nu toont paars-wit ook concrete interesse in Kasper Schmeichel, zoon van de legendarische Man United-doelman Peter Schmeichel. Riemer: “Ik kan niet ingaan op transferzaken. We hebben op dit moment twee goeie doelmannen. Of Schmeichel een optie is kan ik niet zeggen.”

Een overgang is in principe mogelijk: de Deense doelman, die met Leicester in 2016 de Engelse titel pakte, is transfervrij nadat zijn contract bij OGC Nice in onderling overleg beëindigd werd. Schmeichel werd al gelinkt aan Chelsea en een hereniging met Brendan Rodgers, coach waarmee hij samenwerkte bij Leicester.

Volledig scherm Dolberg in duel met McKenzie in de Cegeka Arena. © Photo News

Eerder deze zomer stuntte Anderlecht al met de komst van de Deense spits Kasper Dolberg en haalde het met Thomas Delaney (die ook de Amerikaanse nationaliteit heeft) een Deen weg bij FC Sevilla. Vorig seizoen kocht het ook al Anders Dreyer.

KIJK. Brian Riemer: “Te snel gele kaarten”

Brian Riemer vond dat scheidsrechter Bram Van Driessche veel te snel met de gele kaarten zwaaide. “Dat kon vermeden worden. Daarom ook die snelle uitsluiting van Bonsu Baah, een rode kaart die de dynamiek van de match veranderde. Dat had in ons voordeel moeten spelen, maar dat hebben we lang niet goed uitgebuit. Ik vond ons te kwetsbaar op counter en we gaven te veel onnodige vrije trappen weg. De tweede helft vond ik ons beter, alleen laten we na die 0-1 na Genk uit te tellen. Zeker die kans voor Vazquez had altijd de 0-2 moeten zijn", aldus Riemer, die wel lof had voor Francis Amuzu. Net als vorige week tegen Charleroi als invaller aan het kanon. “Hij toonde opnieuw zijn kwaliteiten. Dat stemt me erg tevreden.”

Amuzu reageerde na de match trouwens op de geruchten als zou hij nog vertrekken. Zo had Anderlecht een concreet bod van Olympiakos voor een som die kon oplopen tot 6,5 miljoen euro. Maar tot een verhuis van de flankaanvaller komt het niet. “Ik blijf”, zei hij tegen de verzamelde pers in de mixed zone na de match in Genk.