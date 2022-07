Straffe stoot bijna een feit: Anderlecht dicht bij akkoord over Fabio Silva, spits van 40 miljoen

Man van 40 miljoen

Silva staat al jaren bekend als een groot talent, zo scoorde hij in de jeugdreeksen aan de lopende band. Zowel op clubniveau als bij de Portugese nationale jeugdploegen. In 2019 won hij overigens ook de Youth League met FC Porto. Zijn overstap naar Wolverhampton en de aanpassing aan de Premier League verliep minder vlot dan hij zelf had gewild. In zijn eerste seizoen was hij nog goed voor 4 goals in 32 wedstrijden, vorig seizoen kwam hij in 22 wedstrijden niet tot scoren. Mogelijk kiest hij dus voor Anderlecht om zijn carrière te herlanceren.