Stijlbreuk: Anderlecht wacht niet meer tot deadline day voor transfers

AnderlechtHet is vijftien januari, maar nu al heeft Anderlecht drie spelers aangetrokken. Het is een stijlbreuk met het verleden, toen er vooral op deadline day activiteit was. Een gevolg van ‘een goeie voorbereiding’, één van de stokpaardjes van Peter Verbeke.

Je moet het maar doen: amper transferbudget hebben, maar er desondanks in slagen om op korte termijn onderhandelingen af te ronden. Anderlecht versterkte zich deze maand al met Warner Hahn, Mohamed Bouchouari en Majeed Ashimeru. Sportief manager Peter Verbeke en coach Vincent Kompany hopen daarnaast ook nog een aanvaller aan te werven. Als het van hen afhangt, staat ook die speler er liever vandaag dan morgen.

In het verleden moesten de Anderlecht-fans meer geduld oefenen. Herinner u hoe de vorige sportdirecteurs er een gewoonte van maakten om transfers te finaliseren met de deadline in zicht. Het gebeurde meer dan eens dat paars-wit in de ‘dying seconds’ moest hopen dat het internet niet plots uitviel. Voorbeelden genoeg: Mitrovic, Bolasie, Lawrence, ...

Volledig scherm Warner Hahn op training bij Anderlecht. © Photo News

Kukharevych in zicht

Niks van dat onder Verbeke, die een andere stijl dan zijn voorgangers heeft. Zo hecht de Gentenaar veel belang aan een goeie voorbereiding. “Ons huiswerk ligt altijd klaar”, vertelde hij in het verleden, “zodat we kunnen anticiperen op elk scenario”. Zo ook bij Hahn: slechts enkele dagen nadat duidelijk geworden was dat doelman Hendrik Van Crombrugge drie maanden out zou zijn, had Anderlecht al een vervanger in huis – een gevolg van eerder anticiperend werk. Mykola Kukharevych (19) kadert ook in zo een plan: RSCA wil de Oekraïense spits van Rukh Lviv nu al halen voor de zomer.

Volledig scherm Kukharevych op de foto met Kompany. © Instagram

Geen garantie op succes

Met deze werking wil Anderlecht de kans op (dure) mislukkingen minimaliseren. Geen paniekaankopen meer: van elke naam die op de lijst staat, is een doorgedreven analyse gemaakt, zoals dat ook bij Racing Genk en Club gebeurt. Het is geen garantie op succes – zie Bundu, die voorlopig onder de verwachtingen blijft –, maar in het Lotto Park is men er wel van overtuigd dat dit, in combinatie met jeugdbeleid, de juiste weg is.

Ook uitgaand was er al veel beweging, met onder meer Luckassen, Milic en Zulj, wat niet evident is in Covid-tijden. Daar is Anderlecht consequent: de clubleiding verkiest om de loonlast te doen dalen en nauwelijks transferinkomsten te cashen. Niet zo lang geleden wilde Anderlecht geld voor pakweg Milic, wat finaal averechts werkte: de Kroaat raakte niet getransfereerd en bleef wegen op het budget. (PJC)

Volledig scherm Peter Verbeke. © Photo News