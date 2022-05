Start 19-jarige Verbruggen in doel op Antwerp? Van Crombrugge hoogst onzeker door rugproblemen

AnderlechtStaat de 19-jarige Nederlander Bart Verbruggen morgen onder de lat op Antwerp ? De kans is reëel. Hendrik Van Crombrugge trainde de voorbije dagen niet met problemen aan de rug en is daardoor hoogst onzeker.

De kans is reëel dat Anderlecht het morgen op de Bosuil zonder doelman en kapitein Hendrik Van Crombrugge zal moeten stellen. Van Crombrugge heeft pijn aan de rug en trainde daardoor de voorbije dagen niet mee op Neerpede. De medische staf van Anderlecht probeert hem op te lappen voor de topper tegen Antwerp, maar het spreekt voor zich dat ze geen ongeoorloofde risico’s zullen nemen. Als Van Crombrugge niet fit geraakt, dan staat de 19-jarige Nederlander Bart Verbruggen zondagavond tussen de palen tegen Antwerp. Derde doelman Colin Coosemans is ook al een tijdje out met een aanslepende blessure.

Het is niet de eerste keer dat Van Crombrugge sukkelt met rugperikelen, in december 2022 onderging hij al eens een operatieve ingreep aan de rug. Hij kwam toen de rest van het seizoen niet meer in actie, maar dit seizoen miste hij nog geen minuut.

Bart Verbruggen, Colin Coosemans en Hendrik Van Crombrugge, met keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar, voor de bekerfinale tegen AA Gent. © Photo News

Mocht Verbruggen plaats moeten nemen onder de lat, dan is de 19-jarige Nederlandse doelman daarmee zeker niet aan zijn proefstuk toe. Verbruggen kwam twee seizoenen geleden over van NAC Breda, hij was vorig seizoen derde doelman achter Van Crombrugge en Timon Wellenreuther. Na de blessure van Van Crombrugge schoof hij een plaatsje op in de pikorde, maar in de play-offs kreeg hij van Kompany de voorkeur op Wellenreuther. Anderlecht verloor daarin vier wedstrijden en speelde twee keer gelijk. Verbruggen incasseerde elf doelpunten in zes matchen en kon geen enkele keer de nul houden.

Wie dan in doel bij U21?

De keeperskwestie is een zeer vervelende situatie voor Anderlecht. In de eerste plaats natuurlijk voor de A-ploeg dat zondag en woensdag een dubbele confrontatie uitvecht met Antwerp, cruciaal met het oog op die derde plaats. Maar ook voor de U21 van paars-wit. Zij spelen vanmiddag om 15 uur in het Lotto Park de finale van de Beker van België tegen Racing Genk. Normaal gezien zou Verbruggen die wedstrijd spelen, dat is nu uitgesloten. Volgende in rang is diens doublure, de 20-jarige Rik Vercauteren. Ook hij zou volgens onze informatie niet in actie komen met de beloften tegen Genk, wat de twijfels rond de inzetbaarheid van Van Crombrugge alleen maar doen toenemen. Als Van Crombrugge out is dan zit Vercauteren zondag op de bank als tweede doelman. Daardoor staat de 18-jarige Timon Vanhoutte wellicht in doel voor de bekferfinale tegen Genk. Anderlecht blijft de laatste weken niet gespaard van blessures. Het begon met Ashimeru, nadien passeerden ook Sergio Gómez, Yari Verschaeren, Francis Amuzu en Joshua Zirkzee in de ziekenboeg van Anderlecht.

Hendrik Van Crombrugge. © Photo News